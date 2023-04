Jean Carroll, el último escándalo de Trump que llega a la Justicia: la periodista le acusa de una violación hace 30 años

"No he podido tener sexo con nadie desde entonces". La frase es de la periodista y escritora E. Jean Carroll y se refiere a una denuncia de violación de hace 30 años. La persona a la que acusa no es otra que Donald Trump. Hoy ella tiene 79 años y el expresidente, 76.

Aunque los abogados del político y empresario habían pedido aplazarlo, Trump afronta el juicio, no por la presunta violación, sino por uno de difamación. La acción de la Justicia comienza este martes con la selección del jurado en la corte del Distrito Federal de Manhattan.

El juez Lewis A. Kaplan ha decidido que el jurado que se selecciona permanezca en el anonimato, incluso para los abogados de las partes, ante la posibilidad de que sufran algún tipo de acoso o ataque por parte de los seguidores de Trump. The New York Times dice que el juicio no será muy largo, y podría durar entre una y dos semanas.

El expresidente estadounidense Donald Trump saluda desde su coche el 4 de abril de 2023. EP

Pero, ¿quién es ella?

Elizabeth Jean Carroll es una periodista, escritora y columnista de la prensa de EE UU, una de más longevas del mundo editorial estadounidense. Muy conocida fue su columna Ask E. Jean en la revista Elle. La escribió durante más de 20 años, entre 1993 y 2019.

La columna se llevó a la televisión y de 1994 a 1996, Carroll fue presentadora y productora de la serie de televisión Ask E. Jean, que se emitió en America's Talking de la NBC. Antes de eso, en los 80, trabajó para Saturday Night Live y fue nominada al Emmy a la mejor redacción de un programa musical o de variedades en 1987.

Ha escrito para revistas como Esquire, The Atlantic, Vanity Fair, New York o Playboy. De esta última fue la primera redactora.

Carroll era conocida por sus relatos en primera persona de estilo gonzo. Su relato de 2002 The Cheerleaders fue seleccionado como uno de los mejores reportajes sobre crímenes reales de aquel año. Varios de sus artículos se han incluido en antologías de no ficción.

Carroll acusa a Trump

El 21 de junio de 2019, Carroll escribió en la revista New York que Trump la había agredido sexualmente en la década de los 90. Semanas después publicó el libro What Do We Need Men For?: A Modest Proposal ('¿Para qué necesitamos a los hombres?: Una modesta propuesta'). En las páginas de esa especie de libro de memorias daba detalles de la agresión de Trump.

También señalaba a Les Moonves, un ejecutivo de los medios que fue presidente y consejero delegado de CBS hasta que dimitió en 2018, precisamente, por numerosas acusaciones de acoso sexual, agresión sexual y abuso. A Moonves le acusaron 13 mujeres, Carroll entre ellas.

¿Agresión sexual o pelea?

Según Carroll, Donald Trump la agredió sexualmente a finales de 1995 o principios de 1996 en los grandes almacenes Bergdorf Goodman de Nueva York. En el libro de 2019 dio los detalles.

Al salir de la tienda se encontró con Trump y éste le pidió ayuda para comprar un regalo para una mujer. Tras sugerirle un bolso o un sombrero, ambos se dirigieron supuestamente a la sección de lencería y bromearon sobre la posibilidad de que el otro se probara algo.

Carroll contó que acabaron juntos en un probador, cuya puerta estaba cerrada, y Trump la besó a la fuerza, le bajó las medias y la violó antes de que ella pudiera escapar. Apenas fueron tres minutos, según el relato de la periodista.

No obstante, al principio Carroll no hablaba de presunta agresión sexual o violación, sino de pelea. "Mi palabra es pelea. Mi palabra no es la palabra víctima ... Luché", recogieron varios medios entre ellos el NYT.

El expresidente norteamericano no solo negó los hechos, sino que dijo que nunca había conocido a Carroll. Sin embargo, la autora facilitó a la revista New York una fotografía de ella con Trump en 1987.

La demanda por difamación

En estos años, el republicano ha llamado públicamente mentirosa a la escritora y ha hecho comentarios despectivos sobre su aspecto. Por eso Carroll decidió emprender una batalla legal contra él por difamación.

Donald Trump, sentado ante la corte de Nueva York. EFE

Fue en noviembre de 2019. La demanda afirma que Trump había dañado su reputación, la había perjudicado sustancialmente profesionalmente y le había causado dolor emocional.

"Hace décadas, el ahora presidente de los Estados Unidos me violó. Cuando tuve el valor de hablar del ataque, difamó mi carácter, me acusó de mentir en beneficio propio, incluso insultó mi apariencia", declaró. Al presentar la demanda, la periodista dijo que lo hacía "en nombre de todas las mujeres que alguna vez han sido acosadas, agredidas, silenciadas o que han hablado sólo para ser avergonzadas, despedidas, ridiculizadas y menospreciadas".

Carroll es una más de la lista de al menos 25 mujeres que han acusado a Trump de conducta sexual inapropiada. Se conocen los casos de Natasha Stoynoff, Karena Virginia, Jessica Leeds, Alva Johnson y Kristin Anderson, como recogió la propia escritora en una serie en The Atlantic en 2020 y 2021.