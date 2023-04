Jesús Castro carga duramente contra 'MasterChef': "Es un 'Gran Hermano' con cacerolas, buscan conflictos internos"

Jesús Castro, que ya dio su opinión nada más acabar su participación en la quinta edición de MasterChef Celebrity, ha vuelto a pronunciarse sobre su paso por el talent culinario, criticando sin piedad al formato de TVE.

"Creía que era un talent de cocina, pero es como un Gran Hermano con cacerolas", ha dicho el actor en una entrevista a ¡Hola!

Castro, que tuvo varios encontronazos con con Jordi Cruz, asegura que en el programa "buscan conflictos internos, y, al final, lo que menos hacen es cocinar". De hecho, señala: "Yo no aprendí nada de cocina, sé algo de cocina, pero no gracias a MasterChef, es que llevo viviendo solo 12 años".

"Para quien haya sido la mejor experiencia de su vida, es superlícito, pero a mí, si me preguntas, te doy mi opinión", señala sobre el concurso. "Y mi opinión es que no es lo que plasman ellos. El formato no tiene absolutamente nada que ver, al espectador le llega otra cosa que no es lo que está rodando la gente", detalla.

Castro ya había manifestado antes su vivencia. "Mi experiencia fue nula, no me adapté al tipo de programa y a las teclas que tocaban para tener contenido", dijo el intérprete.

La insistencia en que se trata de un show más que de un espacio de cocina la transmitió también la cantante Tamara. "Vi más un reality que un concurso de cocina. El que más llamase la atención se quedaba. Yo me preparé más para cocinar que para hacer show", expresó.

Declaraciones que van en consonancia con las de otros rostros conocidos como Patricia Conde, que acusó al programa de manipulación, Almudena Cid, que llegó a decir que había sido su "peor experiencia" en televisión, o Xuso Jones. "No aprendí nada de cocina. Digamos que no se aprende mucho. Iba con la expectativa de que sería un programa de entretenimiento superblanco y ni mucho menos. Perdí siete kilos en 10 días al ver cosas que no me cuadraban", admitió el cantante.