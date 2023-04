Meghan Markle revela a Carlos III quién de los Windsor hizo los comentarios racistas sobre su hijo, Archie

Meghan Markle no acudirá a la coranación de su suegro, Carlos III, el próximo 6 de mayo, aunque sí lo hará su esposo, el príncipe Harry. La duquesa de Sussex se quedará en California junto a sus dos hijos, Archie y Lilibet. Según explicó The Daily Telegraph, su ausencia se debe a las diferencias que la actriz tuvo con el rey de Inglaterra en el pasado.

Es precisamente por este motivo por el que la actriz ha vuelto a situarse en el centro de los focos tras hacerse público que ella y el primer hijo de Isabel II se intercambiaron varias cartas en la que se desveló la identidad de quién de los Windsor había realizado acusaciones raciales sobre su hijo.

La duquesa de Sussex le trasladó la preocupación que sentía por los prejuicios raciales existentes en la Familia Real Británica respecto a su color de piel y al de sus hijos. El mensaje sobre cómo de oscura podía llegar a ser la piel de su bebé que trasladaba en las cartas, intercambiadas en 2021, también fue denunciado por Meghan Markle cuando fue entrevistada por Oprah Winfrey.

Aunque públicamente no se ha desvelado quién de la Familia Real es el autor de estos comentarios, según el medio británico tanto Meghan Markle como el rey de Inglaterra ya son sabedores de su identidad. En sus escritos como respuesta a la carta de su nuera, el soberano aseguró "sentir mucha tristeza por el abismo" entre ambas familias, así como una profunda decepción "por las acusaciones públicas".

A pesar de que Carlos III reafirmó que algunos de los comentarios no se hicieron con malicia, lo cierto es que la duquesa de Sussex ya había tomado una decisión y no estará en la abadía de Westminster para su coronación. No obstante, el círculo de la actriz asegura que los motivos se encuentran en las últimas informaciones publicadas. "Vive su vida en presente, sin pensar en cuestiones de hace dos años o relacionadas con las conversaciones de hace cuatro años. Cualquier especulación es falsa y francamente ridícula", afirmaron.

El próximo 6 de mayo, día de la coronación de Carlos III, también se celebrará el cuarto cumpleaños de Archie. Un gran día que, esta vez, el pequeño festejará junto a su familia materna.