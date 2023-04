Colombia expulsa del país a Juan Guaidó: "Se encontraba en Bogotá de manera irregular"

El Ministerio de Exteriores de Colombia ha confirmado la expulsión del país del líder de la oposición venezolano Juan Guaidó, alegando que "se encontraba en Bogotá de manera irregular". "En horas de la tarde Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos, durante la noche", ha confirmado el Ministerio a través de un comunicado en Twitter.

También han informado de que el propio Guaidó ha comprado su billete para volar en la línea comercial, resaltando que "no es cierto entonces que el Gobierno nacional haya dispuesto de un avión para trasladar al señor Guaidó a ese país".

En un vídeo colgado en sus redes sociales, Guaidó ha hablado desde el avión comercial que le transporta a Estados Unidos y ha respondido a su expulsión de Colombia, calificándola de "lamentable".

La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia

"Después de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia", ha asegurado. También ha afirmado que "fue el canciller (de Exteriores de Colombia, Álvaro) Leyva que me invitó a escuchar a la oposición", y ha denunciado "amenazas" a su familia.

Ha asegurado respetar "la normativa interna" de Colombia, y ha detallado que los agentes de migración que le acompañaron hasta el avión para cerciorarse de su salida del país "fueron muy respetuosos".

"Esperemos que las instituciones de Colombia respondan, esperemos que los países mañana en esa cumbre puedan hablar de la democracia, del respeto a los derechos humanos, de la integridad de lo que están siendo perseguidos hoy, no solamente en Venezuela sino en todo el mundo", ha sentenciado.

Guaidó había viajado por sorpresa a Colombia este lunes para asistir a la cumbre internacional de diálogo político sobre Venezuela que tendrá lugar este martes, organizada por el presidente colombiano, Gustavo Petro. Sin embargo, el Gobierno de Colombia confirmó poco después que Guaidó no estaba invitado a la cumbre, y que en las conversaciones sólo participarían los Estados invitados.

El dirigente opositor, que en un comunicado informado de su llegada a Colombia había denunciado un aumento de las amenazas contra él en Venezuela, asumió que abandonar el país implica un "riesgo", pero vio necesario "salir nuevamente a buscar apoyo del mundo para los venezolanos". Además, aseguró que había entrado en Colombia "de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos, a pie".

Guaidó, que fue el detonante de la ruptura de relaciones bilaterales entre los dos países en 2019 después de que organizara una operación para llevar ayuda humanitaria a su país a través de Colombia, había pasado, supuestamente de forma ilegal, la frontera esta mañana a pie. "Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie. He venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro para este martes 25 de abril", anunció un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Guaidó, quien tiene prohibida la salida de Venezuela por tener abiertos múltiples procesos judiciales en su contra y no salía de su país desde febrero de 2020.

En el mensaje agregó que espera que "la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa negociaciones en México (oficialmente paralizada desde noviembre de 2022) y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas", en alusión a las presidenciales que el país debe celebrar en 2024.

No se esperaba su participación en la conferencia internacional de este martes -en la que no participarán ni el chavismo ni la oposición- sino que iba a tratar de sostener reuniones con los países invitados y encuentros con la diáspora venezolana, estimada en casi tres millones de migrantes residentes en Colombia, según agencias de Naciones Unidas. De hecho, la Cancillería de Colombia insistió en que no había invitado "a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia a la Conferencia", ya que "es un espacio de encuentro con parte de la comunidad internacional".

A la Conferencia Internacional sobre Venezuela, que se llevará a cabo a instancias del presidente colombiano, Gustavo Petro, fueron invitados 20 países, de los que se espera asistan 18 y el representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Venezuela será protagonista ausente puesto que no estará representada por ninguna de las partes en conflicto.