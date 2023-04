Rafael González-Cobos, experto inmobiliario y presidente de Impact Homes: "Aún es posible comprar una vivienda nueva a un precio razonable"

En un contexto de subida de precios generalizada, el mercado inmobiliario se encuentra actualmente "en un momento saneado" ante el creciente interés de los consumidores españoles por hacerse con una casa en propiedad. Con el objetivo de convertirse en "un referente en el sector" y ofrecer "vivienda asequible sin renunciar a estándares de calidad altos" ha nacido Impact Homes, la nueva plataforma de gestión de proyectos de inversión inmobiliaria sostenibles en España. Hablamos con su presidente, Rafael González-Cobos.

¿Abaratará los precios del alquiler o creará un mercado negro?Como comentaba, me resulta complicado posicionarme porque, hasta que no tengamos el texto definitivo, no puedo saber el alcance de lo que se ha aprobado ni cómo nos va a afectar. A priori, intervenir el mercado limitando el precio del alquiler, puede contribuir a que se tensione el mercado y se reduzca la oferta, pues los propietarios no querrán alquilar sus pisos y los pondrán en venta. Además, esos inmuebles podrían salir del mercado general y entrar en el mercado negro del alquiler o incluso incentivar la ocupación, lo que puede agravar aún más el problema.