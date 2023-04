Jaime Lorente critica a Inés Hernand por quejarse de su sueldo en el Benidorm Fest y "querer tener el caché de Mónica Naranjo"

Hace unos días, Inés Hernand estalló en redes tras enterarse de que había sido, por mucho, la que menos cobró en la terna de presentadores del Benidorm Fest formada por la humorista, Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez.

Público, a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pidió a RTVE el coste del programa, lo cual fue en total de 4.069.328 euros, un 42% más con respecto al coste de la primera edición. Pero el coste de los conductores fue lo que más llamó la atención.

"Presentadora 50.000,02 euros, presentadora 15.000,02 euros y presentador 50.000,02 euros", fue lo que se publicó, sin identificar a quién pertenecía cada cantidad. Aun así, rápidamente se supo que fue Hernand la que cobró menos y ella mostró su disconformidad en Twitter.

El ente público matizó que esta información había sido un error de transparencia y que Rodrigo Vázquez en realidad cobró 25.000 euros, mientras que Mónica Naranjo sí recibió 50.000, aunque esto correspondía a las tres galas que presentó y a dos actuaciones.

Entre tanto, Inés Hernand empezó a recibir comentarios que criticaban que se quejara porque 15.000 era bastante dinero o porque tenía menos experiencia que sus compañeros. Por ello, la madrileña respondió en Twitter a estos mensajes, empezando por ironizar con los que aludían a que fuera de izquierdas, como si la ideología política hiciera que no quisieran cobrar por su trabajo.

Entre los críticos se situó Jaime Lorente. El actor de La casa de papel quiso posicionarse y dejar clara su opinión, muy contundente con la presentadora. "Creo, con el corazón en la mano, que estas tremendamente equivocada", escribía en intérprete en las redes. "Vamos a ver, no puedes llegar al juego y querer tener el mismo caché que Mónica naranjo, NO, NO FUNCIONA ASÍ. Por Dios, que pereza", remató Lorente sobre este tema en un tuit que más tarde borró de su cuenta.