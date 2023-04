Marisa Martín-Blázquez revela la "importante decisión" de su madre para la vejez: "Las voluntades hay que respetarlas siempre"

Marisa Martín-Blázquez ha vuelto a dedicarle un bonito texto a su entorno familiar, en este caso personalizado en su madre. La periodista ha subido un post en Instagram que se ha convertido en un gran homenaje a su madre, que "siempre ha sido una mujer de armas tomar". "Me refiero a que ha tenido carácter, que ha sido muy decidida para todo y no ha tenido miedos a nada. Bueno, a casi nada", escribe la colaboradora de Telecinco junto a unas fotografías de su madre disfrazada para representar una obra teatral en el centro donde está atendida.

"Siempre ha sido una avanzada a su tiempo en todos los sentidos. Trabajaba fuera –y dentro de casa– cuando sus contemporáneas ni imaginaban que podían hacer eso", le dedica.

"A mi hermana y a mí nos crio para que fuéramos mujeres independientes, luchadoras y feministas. Ella creía –y sigue haciéndolo– en la igualdad entre hombres y mujeres en todos los sentidos; que es, en esencia, lo que significa el feminismo. Lo hizo con la ayuda de mi padre, su compañero de vida, que era un ser único, generoso y sabio. Él era consciente de que cada uno de ellos ponía lo mejor, para sacar adelante una familia en la que los cimientos eran el amor. Padre se fue pronto y madre siguió trabajando fuera y dentro de casa y también formándose académicamente. Ella siempre ha hecho y ha valido para todo. Ha sido emprendedora, inteligente, luchadora y también hormiguita para ir guardando y preparando un futuro con tranquilidad, en lo que a lo económico se refiere.", escribe sobre ella.

Entonces, revela la petición de su progenitora a su hermana y a ella solo hace unos meses. "Nos comunicó, a mi hermana y a mí, que había tomado una importante decisión. Bueno, en realidad la tenía tomada desde que mi padre se fue de este mundo, aunque no del nuestro. Nos sacó un papel, junto con el testamento, en el que, resumiendo, decía que si llegaba a mayor, y no estaba bien, que su voluntad no era "dar guerra", que ella quería que nosotras no interrumpiéramos nuestras vidas y que quería atención profesional y que la visitáramos cuando y cómo quisiéramos. Añadía también, que si llegaba a mayor y estaba bien y quería irse a un centro de mayores, que también debíamos respetar su decisión".

Según cuenta la periodista, su hermana se lo tomó un poco mal, pero Marisa no tanto, porque está convencida que "las voluntades hay que respetarlas siempre. Ella también lo ha hecho, durante toda la vida, con nosotras".

"Lo tenía todo preparado. Y digo todo, porque ya había elegido lugar, tenía plaza, iba a alquilar la casa en la que habíamos vivido y hecho todo tipo de documentación. Mi madre siempre ha sido muy organizada.

Hablé con mi hermana y le expliqué que era su decisión, que estaba en plenas facultades mentales y físicas y que me parecía que no podíamos oponernos a eso. Además quise alabar su gran generosidad para con nosotras. El que nosotras estuviéramos tranquilas, también era buena parte de su decisión tomada hace muchos, muchos años", revela.

"Ahora está ahí, contenta, atendida, –tanto médica como personalmente– de maravilla. Tiene muchas comodidades y actividades a las que se apunta porque ella es de las de no parar quieta. Va al gimnasio, tiene acceso a una biblioteca de la que saca libros cada dos por tres, cursos y actividades dentro y al aire libre. Va a la fisioterapeuta, a la psicóloga, a peluquería a arreglarse el pelo y hacerse la manicura y la pedicura (ella es muy coqueta…) Un no parar, vamos", le dedica Marisa a su querida madre.