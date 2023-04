Pablo Motos recuerda su incidente con un arma: "Me pegué un tiro en la cabeza"

Al concluir este lunes la entrevista en El Hormiguero con Ricardo Darín (que charló con Pablo Motos sobre el éxito de su última película, Argentina, 1985), el presentador dio paso a la sección de Trancas y Barrancas.

Las hormigas les propusieron un juego: Ellas decían un tema y tanto el valenciano como el invitado tenían que contar una historia cada uno mientras el otro tenía que adivinar si el otro mentía o no.

El primero en comenzar fue el conductor del programa de Antena 3: "¿Alguna vez has manejado un arma?", le preguntó Trancas. Motos contestó inmediatamente que sí, y explicó el motivo.

Ricardo Darín, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"Me pegué un tiro en la cabeza, no me di, por eso estoy aquí. Fue en la mili y me dedicaba a guardar las armas, cuidarlas y limpiarlas", recordó Motos.

Continuó contando que "había quedado con una chica y, cuando ya estaba recogiendo, un montón de mandos aparecieron con sus pistolas tras unas prácticas de tiro".

"Decidí no limpiar ninguna, solo les pasé un aceite por fuera pensando que no había balas. Pero me encontré una pistola que tenía una bala en la recámara", señaló el valenciano.

"Al montarla se disparó, me rozó una ceja, me quedé sordo de un oído sin habla. Me llevaron al hospital, donde estuve cinco o seis horas para ver si me recuperaba", añadió.

Motos concluyó su historia recordando que "al día siguiente me llevaron al cuartel y me arrestaron por hacer mal mi trabajo". Darín le dijo que era una historia verdadera, y acertó.