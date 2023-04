Entrevista

Francesco de Lorenzo solo tiene buenas palabras para las instituciones comunitarias por haber sacado adelante el primer plan europeo contra el cáncer. Sin embargo se muestra muy crítico con los Estados miembro, a los que acusa, en general, de "no estar activamente involucrados" en la lucha contra una enfermedad que mata cada año a 1,3 millones de personas en la UE. Afirma que una prueba de ello es que son pocos los que han aprobado sus propios planes nacionales siguiendo estándares europeos y los han dotado de los fondos adecuados.

Quien fuera ministro de Salud de Italia entre 1989 y 1993 es superviviente de un tumor en el colon que le detectaron hace 25 años. Ahora, a los 84 preside la Coalición Europea de Pacientes de Cáncer, organización que co-fundó en 2004 y que ya presidió de 2013 a 2019. De Lorenzo atiende a 20minutos la víspera de que se celebre en el Parlamento Europeo una jornada sobre la implementación del citado plan, un evento en el que intervino como ponente.

¿Qué implica el plan europeo contra el cáncer para los pacientes?Va a establecer una nueva era en Europa para los pacientes porque todo está hecho para ellos. Es la mejor oportunidad para que los Estados miembro se ocupen de la situación de esta enfermedad, que es una situación epidémica. Todo empezó hace tres o cuatro años, cuando la Comisión Europea decidió contar con una Misión Cáncer. La gente no lo entendió pero la Comisión decidió que en una situación global crítica no era suficiente con seguir haciendo investigaciones por separado y que había que conseguir mucho más dinero para la investigación.

¿Qué es lo que más valora del documento?Lo más importante para los pacientes es el pilar de la calidad de vida. Porque esta es la primera vez que se tiene en cuenta. Ya no es tan importante cuántos años vivas después del diagnóstico, sino cómo de bien vivas durante la enfermedad. El cáncer ahora se puede curar. Tenemos en Europa unos 12 millones de personas que se han curado y no sabemos nada sobre eso. Solo sabemos que algunas de ellas sobreviven porque se les ha reconocido una pensión por incapacidad. Ese es el problema. Los aspectos sociales también debemos cuidarlos.

El plan no es de obligado cumplimiento, ¿debería serlo?El problema es que por mucho que la UE haga una gran inversión son los Estados miembro los que deben asegurar que sí lo llevarán a cabo. Y los Estados de la UE, en general, no están involucrados activamente en la lucha contra el cáncer. La directiva de atención médica transfronteriza, por ejemplo, no está funcionando porque los gobiernos no la están facilitando. Al menos podría ser una realidad para los enfermos con cánceres raros, tumores sobre los que no todos los países tienen centros especializados. Esas personas necesitan poderse trasladar a otros países para ser atendidas adecuadamente.