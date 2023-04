Javier Redondo, de 'La isla de las tentaciones', asegura conocer al nuevo novio de su expareja, Claudia Martínez: "Es amigo mío"

Javi Redondo se ha vuelto a sincerar con todos sus seguidores a través de Instagram. El jugador de pádel profesional está destrozado tras su ruptura con la que fuera tronista en Mujeres y hombres y viceversa, Claudia Martínez.

Y es que, como así ha contado el joven, la influencer estaría saliendo con un amigo del catalán. Sin embargo, Claudia ha negado por completo esto, y ha estallado contra él.

Javi Redondo se dio a conocer a nivel nacional gracias a su participación junto a Claudia en la quinta edición de La isla de las tentaciones. Y, aunque fuera en la República Dominicana donde aseguraron que su relación había terminado, lo cierto es que continuaron con su romance en secreto.

Sus caminos se dividieron finalmente hace unas pocas semanas, cuando ella decidió poner fin a todo. Y, si todo parecía indicar que él lo tenía superado, las nuevas imágenes de Claudia han demostrado todo lo contrario.

"Suerte en su nueva relación", aseguraba el jugador de pádel a través de sus redes. La influencer, por su parte, se encuentra de viaje en Cuba con unos amigos, entre los que destacaba su buena relación con uno de ellos. Por ello, la catalana tuvo que negar su supuesto romance: "Juro que somos amigos".

Sin embargo, Javi no ha rectificado y, de hecho, ha echado más leña al asunto, asegurando que su dolor "se multiplica" porque su nuevo amor es un amigo del deportista. "Está siendo un día complicado porque me han mandado fotos de una persona con otra persona que es amigo mío, y que nos conocemos desde hace muchos años", ha asegurado el joven.

Claudia Martínez comparte fotos de su viaje a Cuba. INSTAGRAM

Como ha explicado en su perfil, aunque en los últimos años "no se habían visto", sí que se conocían desde pequeños: "No me ha hecho mucha gracia ver esta foto. No creo que sea necesario ni justo. Al menos, publicarlo".

Ante las palabras del que fuera su novio, Claudia ha querido ser tajante: "Un poquito cansada de victimismo. Jamás he tenido nada con Oriol. Y, de hecho, no son amigos. Suerte tiene de que sigo callada, pero empiezo a cansarme".