Ucrania dice que China no ha entregado "una sola bala" a Rusia ni lo hará próximamente

El jefe de los servicios de Inteligencia de Ucrania, Kirilo Budanov, ha asegurado que China hasta la fecha "no ha entregado una sola bala a Rusia" y ha descartado también que lo vaya a hacer en un futuro cercano. "Hasta ahora, China no ha entregado ninguna munición a la Federación Rusa, "ha dicho Budanov en una entrevista para RBK-Ucrania, en la que también ha afirmado que no disponen de información alguna que haga pensar que el país asiático se esté preparando parar fortalecer las posiciones rusas.

Desde el inicio de la invasión, los socios de Ucrania han estado especulando con la posibilidad de que China acabara por vender armas a Rusia, una cuestión que desde el país asiático siempre se ha negado, acusando además a Occidente de sembrar este tipo de dudas con intereses espurios.

Por otro lado, Budanov, a quien recuerdan en los medios como casi el único de los altos mandos militares que ya habló sobre la posibilidad de ser invadidos por Rusia en noviembre de 2021, ha asegurado que es "bastante alcanzable" este año recuperar todos los territorios perdidos, incluido Crimea.

"Crimea es parte del territorio de Ucrania, la situación no terminará sin la devolución de Crimea. En algún momento, debemos recuperar todo el territorio. Todavía tenemos tiempo.

"Ir más allá de las fronteras de 1991 es una tarea bastante alcanzable este año. Solo hay una forma de poner fin a esta guerra: recuperar las fronteras de cualquier manera. Es imposible, poco realista, terminar esta guerra sin resolver los problemas territoriales. Ucrania nunca cederá ninguna parte de sus territorios", ha zanjado.