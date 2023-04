Apenas llevaba una semana trabajando en el restaurante Burro Canaglia, de la plaza Manuel Becerra de Madrid, cuando un incendio en el local acabó con su vida el pasado viernes por la noche. Julián Robles era de Benidorm y se mudó en 2019 a la capital para poder dedicarse a su pasión, la música. De hecho, los fans de OT 2020 pudieron verle en el proceso de casting.

Este joven de 25 años, cuyo nombre artístico era Jay, luchó durante sus últimos años por hacerse un hueco en el mundo de la música, como cantante y como compositor, pues son más de una decena los temas propios que tiene.

En su canal de YouTube ha estado publicando canciones desde 2019, que van desde el reguetón al rock, y también hizo gala de algunas de sus composiciones en su paso por los medios de comunicación.

Y es que Jay Robles probó suerte en OT 2020, donde se presentó al casting cantando sus temas. "La experiencia estuvo bastante guay, pero fue agotadora porque madrugué mucho para pasar mucho frío. Estuve desde las ocho hasta las tres que me hicieron cantar, y estoy contento, creo, porque no me esperaba esto", declaró tras recibir la pegatina que indicaba que había pasado la primera fase.

"Al final, mucha gente sabe cantar bien, pero les cuesta mucho transmitir, tiene que ser un conjunto de todo", reflexionó. El artista llegó a la fase final, en la que cantó algunos de sus temas que también tiene en YouTube. "Me tienes bastante despistada, porque tú, que haces tus temas, ¿te ves en la Academia tres meses encerrado cantando covers en una gala?", le preguntó Noemí Galera. "Yo es que soy una persona que suele fluir. Yo voy pa'lante".

"Si me acabo dedicando a la música se lo agradezco a mucha gente que me ha ayudado a llegar a donde estoy ahora", comentó. "A mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mis colegas".

Pero OT 2020 no fue el único concurso musical al que se apuntó, sino que también en 2020 se sumó al Yu Music Talent, de Vodafone Yu. Allí, tras ser presentado por Ana Morgade y Lorena Castell, Jay Robles interpretó su tema Cualquiera.

Desde 2019, cuando se mudó de Benidorm a Madrid para conseguir ser cantante profesional, Julián Robles no dejó de pelear por su sueño mientras lo compaginaba con otros empleos. El último de ellos fue como camarero en Burro Canaglia, local de la plaza Manuel Becerra de Madrid, donde estaba trabajando la noche del viernes donde se produjo el incendio que acabó con su vida.

La Policía Científica está a cargo de la investigación para averiguar lo ocurrido, pero muchos apuntan que el origen de las llamas podría ser una de las especialidades del restaurante, la pizza flambeada, que podrían haber entrado en contacto con la abundante decoración de plantas artificiales.

Por su parte, el padre del joven aseguró a la Agencia Atlas que la familia se está planteando denunciar por negligencia, aunque no especificó si al restaurante o al Ayuntamiento de Madrid.