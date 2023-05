Hens: "Me da rabia cansarme rápido de las cosas porque siento que no disfruto lo suficiente"

Un vídeo viral fue lo que le llevó a Hens a convertirse en uno de los artistas más escuchados de la nueva oleada. Con más de 900.000 oyentes mensuales en Spotify, este segoviano lleva batiendo récords desde sus inicios en 2017.

Este año ha lanzado su segundo álbum, No me odio tanto, un trabajo que ha denominado para 20minutos como "íntimo y de escuchar en casa" y del cual ha querido profundizar en su significado.

El título de su nuevo disco recoge una frase que contiene palabras negativas, pero el mensaje que transmite es positivo.Así es, aunque sea un disco íntimo y de escuchar en casa para llorar con él, hay algo de optimismo. Este nombre lo saqué a modo conclusión una vez que terminé el disco y lo escuché entero. En él hay un montón de mensajes negativos hacia mí mismo y profundizo mucho en esas cosas que no me gustan como la tristeza o los conceptos que odio de mí y que me inspiran a la hora de crear. Al acabar el disco dije, 'bueno, es verdad que hay muchas cosas que odio de mí, pero no tanto, porque no estoy todo el día pensando en lo que no me gusta', y por eso este nombre.

Ha presentado su disco en cuatro ciudades diferentes de España. ¿Por qué esta elección?Quisimos trazar una ruta asequible en cuanto a distancia entre unas ciudades y otras, pero sobre todo queríamos desvincularnos de hacer todo en Madrid y restarle esa exclusividad que tiene. Elegimos Valencia y Zaragoza porque son dos ciudades donde no se suelen hacer presentaciones de discos y queríamos hacerles un regalo a la gente de allí porque es donde más entradas hemos vendido durante la gira anterior. Y luego Barcelona, que al contrario que en Valencia y Zaragonza, es un sitio donde nos cuesta más vender entradas y dijimos 'vamos allí y así cautivamos a más público' (risas).

En una entrevista dijo que su próximo disco se llamaría Sagitario. De hecho, tiene una canción con este nombre. Ahora que está tan de moda el tema de los horóscopos, ¿se ha llegado a inspirar en él para componer?

No. De hecho, soy un poco negacionista de este tema, aunque realmente no tengo ni idea de cómo funciona. Sí que me ha pasado que últimamente como que con varias personas que comparto signo he congeniado muy bien antes de saber que eran sagitario. Me pasó con la novia de un amigo, que después de estar hablando un rato con ella me dijo 'tú eres sagitario' y le dije 'sí' y como que me encajaron las piezas. No es algo que crea en ello, pero igual puede haber algo ahí o simplemente puede ser casualidad. De momento, a la hora de hacer música no, pero en un futuro no sería mala idea el momento de meterme en el Twitter de Esperanza Gracia para ver qué dice de mi signo y probar (risas).

Por tanto, ¿en qué es en lo que se inspira a la hora de escribir?Hago mucha autocrítica e introspección. Sobre todo utilizo el cómo me siento después de un tiempo, como por ejemplo, después de una ruptura. A mí el desamor me florece más al cabo de meses que justo en el momento en el que se termina la relación. La nostalgia también es un sentimiento que me gusta mucho y profundizo en él aposta. Me gusta escribir sobre situaciones que echo de menos.

Además de ser sagitario, ¿qué más es Hens?Soy muy cambiante y poco constante. Soy trabajador con lo que me gusta, con lo que no, me cuesta mucho. El típico tendedero que dejas ahí puesto y dices 'mañana lo quito' pero lleva ya dos semanas puesto, ese soy yo. También soy muy cariñoso, pero me cuesta llegar a serlo. Cuando entro en confianza y me siento a gusto sí que sale una versión de mí más adorable, pero de primeras me suelen decir que parezco serio y borde, aunque no estoy de acuerdo. En general, soy un poco caos que tiene su parte positiva y negativa.

Hablábamos del odio. Los haters son parte del día a día de prácticamente todas las personas que tienen cierto reconocimiento público. ¿Se ha llegado a sentir abrumado por ellos?Realmente no, o sea, tampoco he hecho nada en lo que hayan aparecido un motón de haters a la vez. Cuando lo he visto en algún momento por Twitter o por YouTube sí que he pensado 'hostia, ha ido a donde duele'. Pero nunca he dejado de hacer algo por los haters, no ha sido algo que me preocupe. Creo que no tengo muchos, al menos públicamente, pero seguro que los tendré.

Y usted, ¿qué es lo que odia?Cansarme rápido de las cosas. Aunque más que odiar, es algo que me da rabia porque es como que no disfruto nunca lo suficiente o no llego a acabar algo porque siempre me aburro antes.

Los cambios dentro de la industria musical son constates. De hecho, en estos años se está dando una nueva oleada en el pop.Sí, yo estoy dentro de ella. Pero creo que la nueva oleada de artistas no es solamente en el pop. Después de la pandemia, las redes sociales han cobrado más fuerza aún y tienen mucha más repercusión, por ejemplo con TikTok. A día de hoy es superaccesible hacer música. Hay un montón de gente con muchísimo talento que igual hace 20 años no se podía haber permitido hacer música y a día de hoy sí porque todos tenemos conocimientos para hacerlo. Creo que en tres años se ha dado una nueva oleada de artistas que es una barbaridad. Te metes en la lista de Spotify de virales de España y cada día hay uno nuevo. Estamos ahí dentro, pero, al final, cada uno va encontrando su camino, su estilo, su esencia y lo que le diferencia de los demás.

Si le dijeran al Hens de los inicios que iba a llegar hasta aquí, ¿se lo creería?Ni de coña. Cuando empecé a hacer música no tenía intención de dedicarme a ella. La hacía porque me lo pasaba bien con mis amigos, pero era algo realmente desinteresado, como al que le da por jugar al fútbol con su grupo. Con Go Roneo los temas llegaban a 300 visitas. Sí que es verdad que más adelante pensaba 'ojalá en algún momento ganar algo de dinero con la música para poder compaginarlo con otro trabajo', pero no me lo habría creído.

¿Qué fue entonces lo que le llevó a adentrarse en este mundo?La música era como un sueño, pero lo veía imposible. Más allá de eso, no tenía una motivación grande de dedicarme a una carrera por vocación. Yo escuchaba mucho rap y me gustaba escribir mis movidas cuando era adolescente. Cogía bases de internet y me ponía a rapear, lo grababa con el móvil por tenerlo, nada más. Entonces conocí a Delgao, que él ya rapeaba desde hacía varios años y tenía un estudio montado en casa. Me dijo 'tío, vamos a grabar una canción'. Él fue realmente por quien yo empecé en la música. Hacíamos canciones de cinco minutos que se las pasaba solo a mis padres, pero me daba mucha vergüenza.

Imagino que no ha sido fácil estar donde está. ¿Cuál es la mayor dificultad que ha superado en este camino?Diría que el miedo a que no me vaya a volver a ir igual de bien como me está yendo ahora. El pensar 'esto ya es lo más alto a lo que voy a llegar' y enfrentarme a tener siempre que superarme a mí mismo, a las cifras, a la venta de entradas. Todo eso es algo que genera mucho dolor de cabeza y que trato de dejar aparte a la hora de ponerme a trabajar porque no puedo estar todo el rato pensando en ello aunque me cuesta desvincularme de ese pensamiento.

Ha anunciado un concierto en el Wizink Center de Madrid para 2024. ¿Hay nervios?Sí, pero tampoco más de la cuenta. Me pasa mucho que no sé lo que voy a hacer mañana, me cuesta hacer planes a medio y largo plazo, no puedo vivir pensando en una fecha porque pienso que igual esa fecha no llega y lo que está pasando ahora no lo disfruto por estar pensando en lo que pasará dentro de un año. Lo que hay es emoción. Ya hemos tocado en Madrid y la sensación es muy loca así que estamos deseando repetir.