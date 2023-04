El PSOE insinúa que rechazará la propuesta de Unidas Podemos de poner límite a los pisos turísticos en la ley de vivienda

El PSOE se inclina por no incluir en la ley de vivienda un tope a los pisos turísticos al tratarse de "una competencia autonómica". Los socialistas no han sido tajantes, pero sí han dejado caer su rechazo a la propuesta de Unidas Podemos, que forzará una votación el mismo jueves -cuando se prevé que se apruebe el articulado en el Congreso- con una enmienda en este sentido pese a que las negociaciones se cerraron hace poco más de una semana tras más de dos años de conversaciones.

"Hablamos de una ley estatal en materia de vivienda y [el tope a los pisos turísticos] es una competencia de las autonomías", ha asegurado Pilar Alegría, portavoz del PSOE. La también ministra de Educación, eso sí, no ha confirmado del todo el rechazo. Todo ello, pese a haber sido repreguntada en diversas ocasiones. "Es una competencia autonómica", ha insistido Alegría, que ha recordado que ese límite es uno de los puntos del programa marco del PSOE para las elecciones del próximo 28 de mayo.

Cabe recordar que el texto de la ley se votará íntegramente este jueves en el Congreso para ser enviado al Senado, donde recibirá luz verde de forma definitiva. Pero los 'morados' van a intentar forzar una votación ese mismo jueves para introducir en la norma una enmienda de última hora a través de la cual se limitaría el número de pisos turísticos que pueden existir en las zonas de mercado tensionado, aquellas donde se podrán limitar los precios del alquiler. En concreto, Unidas Podemos apuesta por establecer un tope de este tipo de pisos turísticos del 2% del número de habitantes de esa zona tensionada. Eso supondría, por poner un ejemplo, que en una área tensionada en la que hubiera 10.000 residentes no se podrían ofrecer más de 200 plazas de alquiler turístico.

No obstante, para los socialistas no cabe dicho tope en la ley. "No puedes obligar a una autonomía a ejercer sus competencias", señalan las fuentes del PSOE consultadas, que no rechazan que detrás de la propuesta de Unidas Podemos haya intereses electorales. En este sentido, las mismas fuentes insisten en que es una de sus propuestas para las elecciones autonómicas del próximo mes. Desde la formación afincada en Ferraz aseguran que es "imposible" prohibirlos de manera retroactiva, pero sí ven opción a limitar su crecimiento no concediendo nuevas licencias.