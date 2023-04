Lester Duque, de 'La isla de las tentaciones', se sincera y habla de su problema de adicción: "No me daba cuenta de lo mal que estaba"

Lester Duque ha tomado la decisión de sincerarse con sus seguidores y ha sacado a la luz uno de sus íntimos secretos. Así, en su canal de MTMAD Juntos y revueltos ha confesado públicamente un problema de adicción del que no pensaba "nunca contar a nadie" y que en su día le generó una fuerte dependencia.

El último episodio de Juntos y revueltos ha sido diferente, pues en esta ocasión el que fuera participante de La isla de las tentaciones ha aparecido sin su pareja Patricia Pérez, para hablar de un tema muy personal. Aunque su problema de adicción ya forma parte del pasado, el canario ha desvelado cómo empezó su adicción y cómo consiguió superarla.

"Me cuesta hasta empezar... Yo tuve una adicción muy grande en el pasado, no en el presente gracias a Dios... Consumía porros", ha confesado el que fuera pareja de Marta Peñate. Lester también ha desvelado que todo comenzó cuando se fumó su primer porro en una casa encima de un árbol con sus amigos.

"Uno de mis amigos me dice: 'mira lo que tengo. Esto es para fumar'. Yo no tenía ni idea de lo que era eso. Mi amigo se lio el porro y me dijo: '¿quieres probar?' Yo le di una calada y casi me asfixié", ha recordado. A pesar de que su primera experiencia fue mala, Lester empezó a fumar "esporádicamente" ya que era algo "habitual" entre sus amistades.

"Cogimos un mayor vicio, una rutina. Según nos levantábamos por la mañana fumábamos, al medio día también y al final fumábamos a todas horas. Desde el principio de mi relación con Marta fue desde por la mañana hasta por la noche fumando", ha afirmado.

"Mucha gente me vio en La isla de las tentaciones y vio como estaba físicamente. Estaba en los huesos y era por este problema. No me daba cuenta de lo mal que estaba por culpa de la vida que llevaba y de fumar", ha expresado Lester en el canal.

Para el exconcursante, estos años de su vida han sido realmente duros y agradece haber tenido las fuerzas necesarias para salir de ese mundo. Es por ello que anima a su círculo de amigos y también a sus fans a dejar esta sustancia. "Una vez que lo dejas esa ansiedad, ese nerviosismo y esa falta de apetito desaparece y todo vuelve a la normalidad", ha dicho.

"Es verdad que cuesta porque a mi me costó... Mi último porro me lo fumé el mismo día que entre al reality. También es cierto que no me fue tan difícil dejar de fumar porque estaba en un ambiente totalmente diferente a mi día a día", ha expresado Lester, dejando claro que no era consciente de su adicción hasta que no lo dejó durante un tiempo.