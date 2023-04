El cantante gallego Iván Ferreiro habla con sinceridad, como alguien que no tiene nada que perder y esto es ya, por desgracia, algo diferencial en nuestras coordenadas de latitud, longitud, tiempo, estupidez y miedo. Deja que los ojos del artista miren el mundo y lo juzguen de un modo distinto al pensamiento único. Ferreiro anda promocionando un nuevo disco y esto le ha propiciado un buen número de entrevistas y le ha puesto unos cuantos micrófonos, grabadoras y redactores con la mano en la barbilla delante. Ha ido diciendo cosas más o menos interesantes para sus seguidores hasta que ha citado a Rafa Nadal como ejemplo. Como mal ejemplo.

Pum. Ha estallado la bomba viral, ese pedo cósmico. Algunos -ignorantes- entonan un “¿quién es este?” que quiere encerrar una ofensa. Otros se quedan con el titular y responden con furia. Pero no es para tanto. No está mal que alguien ponga en duda al tótem. Además, el cantante no hizo ni mucho menos una enmienda a la totalidad. Criticó que Nadal vaya a jugar con graves problemas físicos y lo cuente después. Dice Iván Ferreiro que jugar con un pie roto es un mal ejemplo y un paso atrás en los derechos sociales.

Más de una vez hemos contemplado a Rafa Nadal sufrir en las pistas. Hemos visto en algunos partidos a sus familiares hacerle señales para que lo deje. Pero Rafa continúa porque es así y a la afición le emociona. Sin embargo, está bien hacer una reflexión sobre si eso es lo correcto y si, de verdad, es un buen ejemplo. Y parece cierto que conocer y reconocer los propios límites es una buena lección de vida. La idea de Iván Ferreiro no está nada mal y, por cierto, no es más que eso, un pensamiento que contradice algo que parecía intocable y que propicia profundizar en un argumento o rechazarlo. Nada grave. Sería un sueño que cada uno, tras pensarlo un rato, rompa como quiera este tie break.

El mejor ejemplo para los niños deberían ser sus padres.

El discurso del superhéroe o del extraterrestre no es más que una fabulación. Al final, cae por su propio peso. El mejor ejemplo para los niños deberían ser sus padres. Un deportista, un actor o un cantante -esto lo sabe muy bien Iván Ferreiro- no puede ser un ejemplo para la vida real de casi nadie porque es un talento excepcional con unas condiciones de vida complejas y, a veces, escabrosas. Sí que puede ser una gran inspiración en momentos concretos, llenar de luz algunos instantes o, incluso, fijarse junto al recuerdo esencial de muchas personas. Es una gran misión, pero aún así no es ese ejemplo de vida que se suele vender.

La reflexión que hace Iván Ferreiro en la misma entrevista sobre otros ejemplos del deporte también debería hacernos pensar. Algunos futbolistas están en el ojo del huracán por conductas nada ejemplares casi sin contestación social y hay otros deportistas, como por ejemplo los motociclistas, que hace años que han olvidado la deportividad y venden una competición insana, egoísta y, en ocasiones, ruin. A veces, desde las trincheras, sale fuego de mortero de lucidez.