Cruces de Mayo de Córdoba 2023: fechas, horarios, hermandades y premios

Las Cruces de Mayo de Córdoba volverán a llenar de color y a reunir, un año más, a miles de personas en la ciudad. Las plazas y otros espacios abiertos albergarán en torno a 50 cruces, que podrán ser disfrutadas desde este jueves 27 de abril hasta el próximo lunes 1 de mayo. Como novedad, este año la cuantía de los premios será mayor, se reforzará la limpieza y se interrumpirá la música durante un horario establecido con el fin de evitar molestar a los vecinos, según han indicado medios locales.

Los cordobeses y turistas que decidan participar podrán "ir de cruces" a partir del jueves a las 12.00 horas, cuando inicie la celebración. No obstante, a pesar de que la fiesta se prolongará de manera continuada hasta las dos de la madrugada, la música tendrá que dejar de sonar a las cinco de la tarde y podrá colocarse de nuevo de 20.00 a 2.00 horas.

Con respecto a los premios del concurso cabe destacar que, el primer lugar recibirá una cuantía de 2.000 euros, frente a los 1.200 euros que se otorgaron en 2019. El segundo lugar recibirá un premio de 1.260 euros, cuantía que anteriormente se situaba en 900 euros; y el premio del tercer lugar otorgará una cantidad de 960 euros, que antes se situaba en 700 euros. Además, las mejores cruces que participen (hasta un máximo de 45) podrán recibir una cuantía de 700 euros por su estética y montaje.

El jurado también tendrá la potestad de conceder tres premios adicionales por cada una de las tres modalidades (casco histórico, zonas modernas y recintos cerrados). En concreto se otorgarán dos premios de 300 euros y uno de 200 euros. No obstante, se debe recordar que, si el jurado considera que no se han alcanzado los niveles de calidad exigidos para obtener alguno de los premios, estos no serán concedidos.

La lista de las cruces admitidas también se ha dado a conocer. Aquí se detallan las hermandades y su correspondiente ubicación: