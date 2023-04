En televisión hay un puñado de formatos icónicos y pocos dudarían de que uno de ellos es La Ruleta de la Suerte, actualmente en emisión en Antena 3, donde acaba de cumplir 17 años en emisión. Lejos de sufrir el desgaste, continúa siendo uno de los formatos más fuertes de la televisión.

El programa que presenta Jorge Fernández tiene una media esta temporada del 20,8% de cuota de pantalla y 1.619.000 espectadores diarios, su temporada más competitiva de los últimos 14 años.

En el mes de marzo, el programa se colocó como el quinto formato más visto de la pequeña pantalla, sólo por debajo de Pasapalabra, El Hormiguero, Tu cara me suena y El desafío, todos ellos de Antena 3.

Pero, ¿qué hace de La Ruleta de la Suerte un formato tan longevo y con tanta aceptación? Hablamos con Jorge Fernández y con el director del formato, Nacho Correa, sobre este fenómeno de la pequeña pantalla.

"Creo que es una suma de muchos factores. El acierto de Antena 3 de haber elegido esa franja horaria, el equipo humano que tenemos desde el principio y sobre todo las ganas que seguimos teniendo de mejorar y no estancarnos", explica el presentador sobre las claves del éxito del concurso.

Para Correa, ayudan además "el formato bien estructurado, presentadores carismáticos, facilidad para jugar desde casa y la emoción constante del juego", así como la adaptación para España, que ha hecho Antena 3 desde 2006 y que es "perfecta para la franja horaria y el público español".

El contenido más conocido de La Ruleta son sus paneles, la gran prueba a la que los concursantes deben enfrentarse. Se han resuelto ya más de 56.000. "Están muy bien elaborados", explica el director. "Cada uno de ellos es un reto y aporta un toque de humor, algún dato curioso, algo nuevo o algo divertido", añade.

El constante desarrollo de pruebas nuevas hace que el programa haya evolucionado "muchísimo" en estos 17 años con el objetivo de ser "'la misma ruleta' sin caer en el aburrimiento ni en la monotonía para los espectadores fieles".

En el otro extremo del plató está la gran ruleta, la que da nombre al concurso, un elemento en el que la versión española ha innovado mucho. "Esporádicamente introducimos gajos o juegos nuevos que hacen que aporten emoción constante en el juego. Cuando alguna vez hablo con alguna franquicia que va a empezar a hacer la ruleta en algún país y me preguntan por todos los gajos y juegos que tenemos, les hago ver que llevamos 17 años", dice Correa.

El programa no es el único que ha evolucionado y Jorge Fernández hace ver que él también ha cambiado con el paso del tiempo. "He ido evolucionando yo también. Hace 17 años, pensaba otras cosas, hablaba de otra manera y ante ciertos temas podía reaccionar diferente de lo que lo hago ahora. Como es un programa sin guión, creo que se nota mucho las distintas fases por las que he ido pasando en mi vida", comparte.

Fernández también apunta a otro elemento clave en el formato: El público. "Es un pilar importantísimo porque rellenan muchos huecos donde no hay q decir nada, si no esperar a que gire la ruleta o que Laura de vuelta a las letras. Además de ayudar a los concursantes a sentirse menos nerviosos. Un público entregado como el nuestro siempre suma en el formato concurso", pone de manifiesto.

El presentador, que ha visto ya pasar por el programa a cerca de 12.000 concursantes, explica cuáles son las claves para hacer un buen papel. "Todo nace en las tiradas. Si no caes en gajos malos que no te dejan jugar, es mucho más fácil coger confianza y poder resolver. Las tiradas son lo primero. Luego ya influyen muchas más cosas claro…", hace ver.

Jorge Fernández sigue sintiendo empatía por los concursantes y entiende bien sus sensaciones. "Entiendo los nervios que tienen que estar pasando", hace ver, porque lo único que sí le puede incomodar es "cuando son muy lentos jugando y rompen el ritmo vivo del programa".

¿Qué es lo que le espera a La Ruleta de la Suerte, cuánto más puede evolucionar? El director asegura que "no hay límite, pero tampoco hay prisa ni necesidad". "Las evoluciones pequeñas se van produciendo poco a poco… y para las mayores elegimos momentos especiales, pero siempre manteniendo la esencia del programa y haciendo que en cada evolución pueda ser asimilada en casa antes de pasar a la siguiente. Además, en periodos veraniegos o navideños tenemos ya asimilada por todos los espectadores juegos especiales y son épocas muy divertidas. Garantizamos que todos los años que los espectadores quieran que sigamos con ellos les daremos el mejor programa posible, el más divertido y el más emocionante", expone.