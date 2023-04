El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) incluye en su página web una prestación extraordinaria por desempleo destinada a todas aquellas personas que carecen del derecho al acceso a la prestación de paro contributiva y tengan responsabilidades familiares.

Para ellas, el Estado concede este subsidio cuya cuantía está determinada por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y cuya duración está determinada por las condiciones del solicitante.

Una prestación de hasta 480 euros durante 6 meses

Según establece el Ministerio de Trabajo a través del SEPE, la duración máxima de esta prestación será de 180 días. No podrá percibirse en más de una ocasión y su duración irá determinada por los requisitos a los que está sujeta esta ayuda.

La cuantía de esta prestación será igual al 80 % del IPREM vigente, es decir, unos 480 euros. Según el SEPE, el pago de esta ayuda se abonará entre los días 10 y 15 del mes inmediato siguiente al que corresponda el devengo. La prestación se podrá compatibilizar con el salario de trabajo en caso de que sea un rendimiento por cuenta ajena a tiempo parcial y que se continúen cumpliendo los requisitos de carencia de rentas y de responsabilidades familiares, "en cuyo caso se deducirá del importe del subsidio la parte proporcional al tiempo trabajado".

¿Cuáles son los requisitos?

Haber agotado el subsidio de paro contributivo.

​Carecer de rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (810 euros al mes).

Acreditar responsabilidades familiares.

​En la fecha de su solicitud, no estar trabajando por cuenta ajena a tiempo parcial o no tener suspendido su contrato de trabajo.

Estar inscrito como demandante de empleo y suscribir el compromiso de actividad

🔷 Subsidio por agotamiento con cargas familiares



👉 Si has agotado tu prestación contributiva y tienes responsabilidades familiares, puedes acceder a un subsidio por desempleo https://t.co/Y7IfRHReD3 pic.twitter.com/w7jJGvV7Wy — SEPE (@empleo_SEPE) February 5, 2023

También se dan ayudas a quienes no tienen paro

En el caso de todas aquellas personas que no cumplen los requisitos para cobrar la prestación por desempleo, ya porque no cumplan los 360 días cotizados o no hayan cotizado lo suficiente, existe un subsidio a este respecto. La cuantía del subsidio también alcanza los 480 euros y en este caso depende precisamente de las cargas familiares y los meses cotizados:

Si se han cotizado entre 3 y 6 meses, se cobrará el mismo periodo.

​Si se ha cotizado entre 6 y 12 meses, se cobrarán 6 meses en el caso de no tener responsabilidades familiares, y 21 en caso afirmativo.

Esta ayuda familiar está sujeta al criterio de renta (carecer de rentas superiores al 75% del SMI) y se paga en función de las horas trabajadas (si se ha trabajado al 50% se cobrará la mitad).

Cómo solicitar la ayuda familiar de 480 euros



Las ayudas pueden solicitarse de forma presencial (con cita previa) o de forma sencilla a través de la sede electrónica del SEPE, en el trámite online habilitado para ello. Es necesario identificarse a través de certificado electrónico, DNIe o Cl@ve, y se deberán aportar los datos solicitados por la Administración en cada caso.