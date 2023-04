Una antigua 'reina' carga contra 'Drag Race' tras la última expulsión: "Mejor no comento"

En el segundo programa de la tercera edición de Drag Race España, las reinas se tuvieron que enfrentar en la pasarela a un tema central, Eurovisión, tras tener que demostrar cuánto saben del certamen y de geografía.

En el mini reto, las 12 reinas han bailado en duelo al ritmo de SlowMo, de Chanel. Después, como última prueba, desfilaron bajo la categoría 'España en Eurovisión', donde mostraron looks inspirados en los artistas representaron a España en el certamen.

Así, las reinas desfilaron a imagen y semejanza -unas más que otras- del Chiquilicuatre, las Azúcar Moreno, Remedios Amaya o Soraya Arnelas, entre otros.

Le deseamos lo mejor a nuestra reina eliminada de esta semana. 💔⁰



Un programa que acabó con la expulsión de Drag Chuchi, la reina canaria de esta temporada, que solo ha podido aguantar dos programas. Una eliminación que levantó ampollas en las redes sociales, donde otra compañera de isla -y de concurso, solo que en su primera edición-, Drag Vulcano, mostró su disconformidad con la decisión del jurado.

"¡Mejo no comento!", dijo la reina en un primer tuit, junto a un emoji de cabreo. Tras la respuesta de un seguidor, que aseguró que "el drag canario no gusta en Drag Race", asegurando que "Sethlas (concursante canario de la temporada 2) llegó más lejos solo porque hizo un poco de todo", Vulcano respondió: "Porque se vio obligada a no ser ella para aguantar, no todas estamos dispuestas a perder nuestra personalidad".

Al comentario de otro internauta -"otro robo. Como te hicieron a ti", señaló-, Vulcano concluyó con un elocuente: "Nada más que añadir".