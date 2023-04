Lizzo desafía las controvertidas leyes de Tennessee sobre el colectivo LGTBI subiendo a varias drags al escenario

Cuando sus propios fans le recomendaron no ir a actuar a Tennessee debido a una de sus nuevas leyes, que muchos han tachado como LGTBIfoba, Lizzo respondió: "¿Por qué no debería ir al lugar donde la gente más necesita escuchar ese mensaje?". Dicho y hecho: la artista, en su última actuación, ha decidido desafiar la prohibición.

La intérprete ha tenido la suerte de que la norma está bloqueada en estos momentos, pero de otra manera técnicamente habría cometido una una violación de la ley, un proyecto que fue firmado el pasado mes de marzo por el gobernador republicano Bill Lee.

Esta prohíbe mostrar públicamente o en cualquier lugar donde los menores puedan verlo todo aquello que se denomina "contenido adulto de cabaret". Esto, a su vez, se define como "bailes en toples, bailarinas gogó, bailarinas exóticas, strippers, las imitaciones masculinas o femeninas y animadores similares a estos últimos".

El problema que muchas han encontrado con esta legislación es que es tan amplia y a la vez tan vaga que no solo elimina cualquier actuación drag, sino también otras producciones más conocidas como el musical Rent o incluso la emisión de películas destinadas para el público infantil como La Señora Doubtfire —o el estreno de su adaptación teatral—, entre otras muchas.

Un juez federal ha bloqueado temporalmente la implementación del proyecto de ley aenas unas horas antes de que entrara en vigor, explicando que hay conflictos entre esta y la Primera Enmienda, la cual es la que rige la libertad de expresión.

A ello se ha acogido Lizzo, quien en su concierto de este pasado fin de semana en Knoxville, en el estado susodicho, invitó a varios artistas drag que estaban presentes a que se unieran a ella en el escenario, subiendo algunas estrellas del programa RuPaul's Drag Race, como la ganadora de la décima temporada, Aquaria, así como Asia O'Hara, Kandy Muse y Vanessa Vanjie, según han explicado desde Deadline.

La cantante de 34 años ha explciado a su audiencia que ella quería crear "un espacio seguro" y que no haría caso a quienes por redes le habían dicho que debería tener en cuenta la prohibición del estado.

"A la luz de los recientes y trágicos eventos y lo que está ocurriendo hoy en día, la gente por Internet me ha dicho 'Cancela tus shows en Tennessee' o 'No vayas allí'. Y entiendo sus motivos, pero ¿por qué no debería ir al lugar donde la gente más necesita escuchar este mensaje? ¿Donde las personas más necesitan sentir esta liberación?", ha puntualizado.

"¿Por qué no crearía un espacio seguro en Tennessee donde podamos celebrar a los artistas drag y celebrar nuestras diferencias?", ha dicho, para acto seguido a aquellos de sus seguidores que han desafiado como ella la nueva ley: "Lo que estáis haciendo en Tennessee es dar esperanza, así que muchas gracias por defender sus derechos, protegeros unos a otros y pedir responsabilidades a quienes deberían defendernos". Más tarde subió a su Instgram una imagen con todas aquellas artistas drag que subieron al escenario.

Desgraciadamente, Tennessee es solo el primero de más de una docena de estados que están buscando aprobar una legislación pareja. Según explicaron desde The Huffington Post, un seguimiento de legislación de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha encontrado que se han presentado solo este año en Estados Unidos un total de 469 proyectos de ley que son anti-LGTBI.