Marta Riesco dinamita el pacto al que llegó con Rocío Flores

La ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores está desatando una tormenta en la que se ha implicado a varias partes. Y es que, días después, la periodista ha hablado de otra integrante del clan, en este caso, otra ex del malagueño, Rocío Carrasco, dejando claro que su postura crítica con ella no ha cambiado.

"Mi postura sigue siendo totalmente contraria a Rocío Carrasco", ha aclarado en Instagram. "Antonio David no es ningún maltratador y he sido muy feliz a su lado", ha asegurado.

En su primer comunicado, la señalada fue Rocío Flores, hija de su ya ex. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche", escribió antes de lanzar una acusación sorprendente: "Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías".

Unas palabras que habrían dinamitado un pacto al que llegaron ambas tras la primera ruptura de la periodista con el extertuliano de televisión. Según recuerda Lecturas, la periodista y la influencer habrían llegado, hace un año, a un entendimiento que habría sido posible tras la primera ruptura de Marta con Antonio David.

"Rocío ha tenido un comportamiento excepcional conmigo estos días y se lo agradezco muchísimo. Siempre la he querido pero estos últimos días más, he tenido que darle muchas explicaciones. No se puede explicar todo bien para que se entienda y tenéis que leer entre líneas... Hemos llegado a ese pacto interno de que no vamos a contar estas cosas", aseguraba Marta Riesco por aquel entonces.

Unas palabras totalmente distintas a las de ahora -"espero que estés feliz, has conseguido lo que querías"-, le dedicó a Rocío. Una lapidaria frase con la que, además, y tal y como señala la publicación, ha roto esa especie de acuerdo al que llegaron.