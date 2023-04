Sudán, al borde de una guerra civil que amenaza con enterrar la esperada transición democrática: "No va a acabar a corto plazo"

Hace más de cuatro años las 'revueltas del pan' acabaron con tres décadas de dictadura de Omar Al Bashir en Sudán. El origen de la situación política actual en Sudán se remonta a entonces, finales de 2018, cuando una serie de revueltas populares por el incremento del precio de los de los alimentos y la situación económica pusieron en jaque el statu quo del país norteafricano. Esta presión en las calles recibió el apoyo del Ejército, que trataría de apropiarse las reivindicaciones llevando a cabo un golpe de Estado en 2019 que destronaba al eterno dictador. El pueblo sudanés demostró entonces manteniendo las movilizaciones que la lucha no era únicamente contra el mandatario, sino contra el sistema autoritario regido por el Ejército. Un pacto entre los castrenses y la sociedad civil acordó un periodo de transición: 21 meses de Gobierno militar y otros 18 de uno civil antes de las elecciones libres. Algo que nunca ocurriría.

"Los primeros años parecía que algunas cosas avanzaban y empezaban a hacerse medidas, por ejemplo en favor de las mujeres, pero al final no quisieron dejar el poder y en 2021 se aliaron dos facciones militares que, sin ser muy amigas, les interesaba no perder cuota de poder", asegura a 20minutos David Soler, analista y fundador del portal África Mundi.

Desde entonces la violencia ha vuelto a tomar las calles. Primero contra los ciudadanos. Y ahora entre los propios grupos golpistas, que luchan desde hace diez días por hacerse con el control del país. Desde entonces cerca de 400 personas han perdido la vida y más de 3.200 han resultado heridas, según cifras de la ONU. Ante esta situación, los Gobiernos occidentales han evacuado este fin de semana a sus ciudadanos; mientras que los sudaneses que se quedan vuelven a coexistir con el temor de una guerra civil que acabe definitivamente con toda esperanza de cambio.

Una lucha por el poder entre militares

Para Elsa Aimé, profesora de relaciones internacionales en la Universidad Pontifica Comillas, el conflicto actual "refleja las divisiones entre los dos líderes que forman parte del Gobierno" y demuestra como desde 2019 el Ejército ha tratado de "ocupar el espacio político" e "impedir el establecimiento de un Gobierno civil".

Por un lado, Abdel Fattah al Burhan, lidera el Ejército regular de Sudán. El que fuera presidente ha tomado el poder del país justificando el golpe de 2021 para dar estabilidad, ya que defiende que no veía preparado al país para tener un Gobierno civil. A su lado estaba Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, vicepresidente y líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), un grupo paramilitar heredado de la época de Al Bashir y cuyo poder ha rivalizado con el Ejercito sudanés desde hace años.

Hamedti fue clave en 2003 en el conflicto de Darfur: creó unas milicias que actuaron contra los grupos étnicos que se levantaron contra el dictador. "Reprimió las protestas con combates absolutamente brutales en uno de los peores conflictos que se recuerdan. Un genocidio con 400.000 muertos. Tras este suceso Al Bashir le premió y le puso como jefe de su seguridad personal para reprimir cualquier tipo de protesta", explica Soler.

Con todo, la fidelidad de Hamedti tenía los días contados. En 2019 durante las protestas populares se distancia y le da el golpe de gracia a Al Bashir al aliarse con los militares. Desde entonces ha hecho que las milicias se formalicen y en el golpe de 2021 pidió que se integrasen en el Ejército. "Esta ha sido una de las medidas que han llevado al choque de ahora. Al Burhan decidió integrarlas las RSF, pero las dispersó en varias regiones en vez de concentrarlas en Jartum y en Darfur. Lo hizo por evitar el peligro de un enfrentamiento", reconoce el fundador de África Mundi.

"La fuerza de ambas partes enfrentadas tiene también que ver con su financiación y el acceso a recurso", reconoce Aimé. Cuando Omar Al Bashir puso a su lado las milicias de Hamedti, le dio también como premio por la ayuda una fuente de financiación propia, cediéndole la explotación de buena parte de las minas de oro del país. Las cuentas de este grupo paramilitar aumentaron rápidamente y su poder ha hecho que se sienta en la disposición de rivalizar incluso contra el Ejército regular sudanés. Cuando el pasado 15 de abril las RSF atacaron varios cuarteles en Jartum, Hamedti creía que en un par de días su golpe podría hacerse realidad. No obstante, enfrente se ha topado con el Ejército de Al Burhan, que no ha duda en responder, dando así comienzo al conflicto armado que asola el país.

¿Tienen apoyos internacionales?

Las fuentes de financiación de cada facción en esta nueva contienda son todavía un misterio, ya que muchos aliados del Gobierno de Jartum han de decidir ahora que les merece más la pena apoyar. Varios medios internacionales apunta incluso que el grupo de mercenarios rusos Wagner podrían estar mandando armamento a Hamedti. Por su parte, el jefe del grupo paramilitar y oligarca ruso Yevgeni Prigozhin (que ahora está combatiendo en Ucrania), ha reconocido que desde hace dos años su compañía no opera en este país.

"Hay dos países de los que ya han salido informaciones de que han dado apoyo real con aviones militares y munición: la Libia del mariscal Jalifa Hafter al RSP (porque estas le han ayudado en la guerra Libia) y Egipto a Al Burhan (dada la buena relación con Al Sisi)", afirma David Soler, que reconoce que hay otros que todavía no lo dicen abiertamente pero que podrían tener intereses. Tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudí podrían ayudar en algún momento del conflicto al RSF. El primero porque es el principal (y prácticamente único) comprador del oro sudanés controlado por Hamedti. Y el segundo porque las RSF ayudó a los saudíes en su campaña militar en Yemen.

Por otro lado, los países que no apoyaron el golpe de Estado de 2021 miran desde la barrera la situación, aunque, como explican los expertos, no significa que en un futuro se alineen con uno de ellos aunque no sea públicamente. "Ya el año pasado, cuando Al Burhan aprobó un nuevo periodo de transición civil fue apoyado por Estados Unidos y Europa", recuerda Soler. "De alguna manera esto puede ser un primer paso para legitimar el Gobierno del Al Burhan".

"Esto no va a acabar a corto plazo"

"Aunque es imposible predecir el futuro, la posibilidad más clara es una guerra civil. Ya hoy las embajadas de España, Estados Unidos, Francia, etc., están yéndose. Junto a ellos, muchos sudaneses. Esto es porque no va a acabar a corto plazo", advierte David Soler.

El analista cuenta como tras hablar con gente que está allí le han podido explicar que la situación es de "un lugar sin ley". "Incluso en la guerra hay ciertas leyes, por ejemplo, no tocar viajes diplomáticos, pero ya ha ocurrido con uno de Estados Unidos o con la casa del embajador de la Unión Europea", explica.

Por su parte, Aimé reconoce que, aunque hay grupos que han pedido a la población civil no posicionarse para evitar la escalada del conflicto a una guerra civil, es complicado saber que ocurrirá en los próximos días. "Es otro paso atrás que va a postergar la posibilidad real de un cambio político", sentencia la profesora.