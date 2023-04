Monumental bronca entre Isa Pantoja y Raquel Bollo en 'Fiesta' tras destaparse cómo se ha portado Manuel Cortés: "Es muy grave"

Después de sus últimos rifirrafes a causa del papel de sus familiares en Supervivientes, Isa Pantoja y Raquel Bollo coincidieron este domingo en el plató de Fiesta, donde han hecho evidente su mal rollo.

De hecho, tras una breve introducción de Emma García, Aurelio Manzano hizo saltar todo por los aires al asegurar que Manuel Cortés, hijo de la empresaria, nunca ha tratado bien a su prima.

La información concreta, según el periodista, es que a la hija de Isabel Pantoja siempre han tratado "como a una Pantoja de segunda".

Pero sus palabras sobre Manuel Cortés han levantado ampollas. "Si Isa contara públicamente cómo ha sido el comportamiento de tu hijo durante muchísimos años con ella, en público y en privado, tu hijo no solamente pierde el concurso, sino que se tiene que ir a Tailandia a vivir", aseguraba el periodista, desencajando a Bollo.

Isa Pantoja, por su parte, no negaba la información, aportando toda credibilidad al colaborador. Por eso, la madre de Manuel estalló, visiblemente enfadada, tanto con Aurelio como con Isa, con quienes protagonizó un monumental enfrentamiento.

"No es que él me haga nada, pero cuando una persona entrevista a alguien que me hace daño, echo en falta un mensaje de apoyo por vuestra parte. Hasta el día de hoy, lo sigo esperando", se limitó a explicar Isa P. "Eché en falta una reacción en un momento dado, apoyo por vuestra parte...", detalló.

"No pidas lo que no haces", replicaba Raquel Bollo. "No me digas eso, porque me llamó tu madre diciendo cosas malas de ti y yo nunca lo conté… A mis hijos también les han podido doler cosas y nunca han dicho nada", estallaba la madre del concursante.

"No pidas tú, que has estado defendiendo a mi madre y a mi hermano y por mí nunca has dado la cara. Me duele revivir tantas cosas...", respondía Isa P, visiblemente enfadada.

Sobrepasada, Raquel Bollo abandonaba el plató de Fiesta. "Lo que me tiene así son las injusticias. He sido la primera en pedir perdón por las formas de mi hija, he dicho que Manuel no estuvo bien en esa pelea... y siempre es Manuel, Manuel, Manuel. Siempre se utiliza a Manuel", se lamentaba.

Además, anunciaba medidas legales: "Lo que se ha dejado entrever es muy grave y eso se va a denunciar. Lo que se está dando a entender que su primo ha hecho algo grave a su prima y no es cierto. No es necesario quitarle la piel a Manuel para defender a Asraf", remataba, respecto al novio de Isa P.