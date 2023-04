Recientemente un usuario de Twitter protestaba por lo que decía sentir como una agresión por la omnipresencia del reguetón, desde los informativos de televisión hasta el hilo musical del supermercado. Según el discurso corriente, esta protesta sería la reacción de los viejunos hacia una música generacional que no es la suya (nuestra).

Pero este discurso corriente no se sostiene: la que era nuestra música generacional jamás sonó en los informativos ni mucho menos en el súper, porque los clientes habrían huido espantados. El reguetón se pone en los anuncios de TV, en las tiendas, en las terrazas, en las ferias, en las bodas, lo bailan abuelos, tíos y nietos. No es generacional. Es la música comodín del paisaje sonoro del momento, lo que se supone que gusta a todo el mundo, o al menos no molesta como para salir corriendo, aunque algunos lo hagamos.

Quienes sí lo hacemos no pretendemos que el reguetón se sustituya por música más de nuestro gusto. Como conté recientemente, a quienes disfrutamos de la música extrema como el metal o el punk estos estilos nos complacen, nos relajan, incluso nos ayudan a concentrarnos en el trabajo, o al menos eso creemos. Pero entendemos que a quienes los odian les provoquen el efecto opuesto. Y, por lo tanto, no entendemos que no se entienda cómo a un cierto sector del público el reguetón nos provoca ese mismo grado de electrocución cerebral que a otros les produce el heavy metal.

Pero la aversión personal al reguetón, por muy profunda que sea, no motiva un artículo de ciencia, que es lo que se reparte aquí. En cambio, sí interesa algo al hilo de lo antedicho: dado que a muchos ese paisaje sonoro actual nos tortura el cerebro, y dado que en los establecimientos comerciales la música de fondo no es un simple capricho, sino que se utiliza como una herramienta de ventas, ¿realmente el reguetón cumple esta función?

Trabajar con música

Dice el físico Dan Styer que solo hay dos clases de personas, quienes aprecian la gran variedad, complejidad y esplendor de la condición humana, y quienes creen que solo hay dos clases de personas. Con respecto a la música, para algunas personas no es un motivo de peso para romper el silencio, a otras nos falta la vida si nos falta la música, y entre ambos extremos se sitúa la gran variedad, complejidad y esplendor de la condición humana.

Pero aunque la experiencia musical sea intrínsecamente subjetiva, algunos de sus efectos pueden ser objetivables experimentalmente, y los científicos se han dedicado a estudiarlos. Y las conclusiones pueden ser sorprendentes. Muchos sentimos que trabajamos más a gusto con música de nuestro agrado. Y aunque el llamado efecto Mozart sea más bien un mito sin ciencia sólida detrás, algún estudio ha mostrado que la música sí fomenta la creatividad. A pesar de ello, hay escritores que prefieren el silencio absoluto.

Pero una cosa es que la música nos estimule la generación de ideas y sea parte de nuestro ambiente de confort, y otra que realmente nos ayude a rendir más en el trabajo en general. Algunos estudios coinciden en que escuchar música antes de una tarea nos pone en un estado mental que facilita el trabajo posterior, en términos de procesos como la atención y la memoria. Pero otra situación es escuchar música durante la tarea, y aquí la cosa cambia.

La música que nos gusta puede empeorar el rendimiento porque nos distrae más

El psicólogo Nick Perham, al que mencioné anteriormente en su calidad de investigador y amante del heavy metal, ha estudiado el efecto de la música de fondo en el rendimiento cognitivo durante ciertas tareas. Y, sorpresa, el rendimiento es peor con música que en silencio o con un simple ruido repetitivo de fondo que no nos distraiga. Y, también sorpresa, no importa si es música de nuestro agrado o no. Es más, la música que nos gusta puede ser incluso peor para el rendimiento, porque nos distrae más. Así que, según las conclusiones de Perham, puede que nos sintamos más a gusto trabajando con música, puede que incluso creamos que trabajamos más y mejor, pero en general esto segundo no parece ser cierto.

Aunque, en realidad, esta no es la última palabra. Hay estudios en consonancia con los resultados de Perham, mientras que en cambio otros han encontrado mejoras en las tareas con música de fondo, y algunos concluyen que ciertos sonidos a un cierto volumen pueden ser mejores que el silencio para ciertas tareas y personas. Estas discrepancias son algo habitual en los estudios de psicología experimental, cuando las condiciones y las tareas varían de uno a otro.

Pero la diferencia entre lo que creemos y lo que realmente es parece ser una constante en la investigación sobre los efectos mentales del sonido. En los últimos años se oye hablar de los ruidos de colores, como el blanco, rosa, marrón o violeta, así llamados porque siguen a grandes rasgos la distribución de frecuencias de los colores de la luz. Sobre alguno de estos se ha extendido la idea de que ayudan en ciertos casos o a ciertas personas, pero lo cierto es que la evidencia científica de todo ello aún es muy escasa y probablemente haya algo de placebo. Lo mismo se aplica a los llamados pulsos binaurales, también conocidos como “drogas digitales”; posiblemente más placebo que otra cosa, dicen algunos investigadores.

¿Música para vender más?

Volvamos a lo que ha motivado este artículo: no la música personal que cada uno elegimos y llevamos puesta, sino la que los dueños de los comercios tienen a bien elegir por nosotros y para todos, queramos o no. La música de fondo en lugares públicos tiene una larga historia cuyo primer precursor fue Erik Satie, el compositor francés del que a menudo se cuenta que solo comía alimentos blancos (algo que todos hemos oído alguna vez pero que, al parecer, escribió solo como broma), y comenzó a popularizarse en los años 30. Décadas después los investigadores empezaron a estudiar sus efectos psicológicos en el comportamiento del consumidor, y cómo podía aprovecharse esto para aumentar las ventas.

Algunos estudios han encontrado que los compradores pasan más tiempo en una tienda con música de fondo lenta que rápida. Una revisión de decenas de estudios concluyó que había un efecto positivo (para el dueño del comercio, es decir, nos quedamos más tiempo y gastamos más), pequeño pero consistente, cuando había música frente a no música, siempre que sea lenta, más bien simple, a bajo volumen, popular y que guste al público. Algo similar se aplica a los restaurantes. Y también una música que guste a los clientes tiende a conseguir valoraciones más positivas del propio establecimiento.

Una vez más, los resultados no son unánimes y varían en otros estudios. Uno de ellos vio que la música rápida o lenta cambia nuestra percepción del tiempo que hemos pasado en la tienda, pero no el tiempo real ni el dinero gastado.

En una tienda de vinos, los clientes compraban productos más caros con música clásica de fondo

Algunos estudios apuntan a otra conclusión, y es que el efecto de distintos géneros de música puede ser diferente en distintos tipos de establecimientos. Por ejemplo, un estudio en una tienda de vinos mostró que los clientes compraban productos más caros con música clásica de fondo que con música pop, y algo parecido se ha visto en cafeterías elegantes. Los autores apuntan que los dueños de los comercios deben buscar música que guste al perfil de cliente.

Nada de todo esto es especialmente sorprendente. Pero, en todo ello, ¿dónde queda el reguetón?

En cuanto a los estudios, en ninguna parte. No he podido encontrar ninguno hasta ahora que haya incluido este tipo de música en concreto. Por lo que, en realidad, aún no lo sabemos. Ni lo saben los dueños de los comercios. Es de suponer que quienes eligen la música en los establecimientos no revisarán lo que dicen los estudios, sino que simplemente tirarán de las listas de éxitos del momento, y ahí está el reguetón. Dado que no es una música generacional, sino la más comercial ahora y parece aceptada por la mayoría, posiblemente acierten, quién sabe. A la minoría entonces solo nos queda una salida: nuestro móvil, nuestra música y nuestros auriculares. O tapones, que el silencio solo debe romperse con algo mejor.