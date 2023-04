Así será la contraofensiva ucraniana, según los expertos: "La clave es recuperar Crimea"

Cada vez son más voces que tienen claro de que es inminente una gran contraofensiva ucraniana, dotada con nuevas armas llegadas de Occidente, para dar un golpe de efecto ante la invasora Rusia. Y todas coinciden en que la clave va a ser la península de Crimea.

El diario The Sun ha recogido las opiniones de varios expertos para intentar descubrir cómo será esa contraofensiva. El exgeneral estadounidense Ben Hodges, el brigadier retirado del ejército británico Ben Barry y el excoronel británico Hamish de Bretton-Gordon han analizado el panorama que se acerca.

El general Hodges cree que Ucrania crecerá y concentrará sus esfuerzos en finalmente recuperar Crimea, que ha estado en manos rusas desde 2014. Por su parte, el coronel De Bretton comparó un posible ataque ucraniano con la 'Operación Tormenta del Desierto', con sus fuerzas tratando de empujar más de 300 km detrás de la línea rusa.

El general de brigada Barry dijo que la contraofensiva será como un 'big bang' para tratar de romper el estancamiento en la zona, particularmente alrededor de la ciudad de Bajmut.

"Ucrania podría matar a todos los soldados rusos dentro de las 300 km de Bajmut y no cambiaría la situación estratégica", dijo Barry. Sin embargo, el general Hodges, ex comandante del Ejército de EE UU en Europa, cree que la ofensiva será mucho más ambiciosa que ganar la batalla por Bajmut.

"La clave es ganar Crimea, ese será el terreno decisivo. Una vez que Crimea sea liberada, todo habrá terminado, todo cambiará. Ucrania sabe que nunca estará a salvo sin recuperar Crimea", prosigue Hodges.

Hodges cree que la ofensiva se centrará en aislar la península de Crimea anexada cortando el puente terrestre de las áreas parcialmente controladas por Rusia en el sur de Ucrania. "Kiev tendrá como objetivo romper este puente terrestre y más armas de precisión para alcanzar objetivos y hacer que la península sea insostenible para las fuerzas rusas", añade.

El militar estadounidense cree que esta operación implicará atacar las bases aéreas de Rusia, ataques ambiciosos contra la Flota del Mar Negro y apuntar a centros de logística y comando en las profundidades del territorio enemigo en Crimea.

"Cuando tenga sentido", Hodges dijo que "nuevamente" podrían volar el puente de Crimea, el puente emblemático erigido por Putin que ya fue atacado en octubre pasado.

"Creo que Ucrania elegirá uno o dos lugares para concentrar su ataque en un frente estrecho de unos pocos km de ancho y penetrar a través de las líneas del frente fortificadas usando tanques, infantería mecanizada, ingenieros y artillería", dice el experto estadounidense.

"Utilizarán su fuerza aérea para ayudar a cubrirlos y habrá actividad en la retaguardia rusa por parte de fuerzas especiales y partisanos para evitar que reaccionen al ataque", prosigue Hodges.

¿Cuándo ocurrirá esto? "Han estado ocupados entrenando, practicando y protegiendo cuidadosamente la información, están esperando las condiciones adecuadas para la capacidad de tráfico, esperando en el terreno para poder sostener el ataque", dice el militar.

Por su parte, el coronel De Bretton-Gordon también predice que los ucranianos serán ambiciosos en su contraataque, siendo la clave su nuevo arsenal de tanques de batalla ucranianos.

Este experto dice que el armamento occidental superará a la envejecida flota de tanques de la era soviética que utiliza actualmente Putin, perforando trampas para tanques, trincheras y alambre de púas como la llamada 'Línea Sadam' en la Operación Tormenta del Desierto en 1991.

"Durante cuatro días cubrimos un par de cientos de millas (unos 300 km). Los ucranianos probablemente querrán ir un poco más lejos, pero no mucho más", dijo De Bretton-Gordon.

La clave para la victoria ucraniana, dice el coronel De Bretton-Gordon, será establecer la logística para mantener tal avance hasta que pueda alejarse lo suficiente de las líneas rusas para causar la máxima devastación. "Ahora que tienen tanques y artillería para la lucha cuerpo a cuerpo, estoy bastante seguro de que podrán tener éxito", dijo.

Por su lado, Ben Barry, investigador principal de guerra terrestre en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, dice que "los vehículos (blindados) ya están en el territorio de Ucrania a disposición de su ejército y pueden usarse en combate en un futuro cercano".

En cambio, Samantha de Bendern, experta en seguridad, dice que un ataque en Crimea no es tan obvio: "Los estadounidenses presionan para que no ataquen demasiado la península y no dan la bienvenida a los ideales ucranianos de liberar Crimea".

Cualquiera que sea el plan detrás de la ofensiva, de Bendern dijo: "Una cosa es absolutamente segura: Ucrania nunca se rendirá. Lucharán hasta el último hombre".

Rusia se prepara

El Gobierno prorruso de Crimea ha confirmado este sábado la activación de los sistemas de defensa antiaérea, supuestamente como respuesta a un ataque, aunque ha descartado que se hayan registrado víctimas o daños personales.

El gobernador de la zona, Sergei Aksenov, ha pedido a la población que "mantenga la calma" y se informe sólo a través de fuentes fiables, en un breve mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

La península está bajo control ruso desde 2014, aunque el Gobierno ucraniano sigue defendiendo que su objetivo es recuperarla. Las autoridades prorrusas mantienen elevada la alerta ante el riesgo de ataques, que habitualmente suelen atribuirse a drones.