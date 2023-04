El duelo de Rosalías entre Míriam Rodríguez y Susi Caramelo en 'Tu cara me suena': "Lo que pides y lo que te llega"

Míriam Rodríguez y Susi Caramelo se enfrentaron en un duelo de Rosalías durante la noche del viernes en Tu cara me suena. Ambas imitaron a la artista catalana y sus compañeros votarían por la mejor.

Susi interpretó la canción de Chicken Teriyaki, consiguiendo buenas críticas con ella. "Quiero señalar el esfuerzo que has hecho", dijo Àngel Llàcer. "Me ha faltado un poco la fuerza de Rosalía. Parecías un poco Ángeles de Camela", continuó la crítica.

Por su parte, Míriam imitó a la catalana con Despechá. Tras su actuación, Susi se acercó a ella y Carlos Latre la siguió. "Lo que pides", dijo señalando a Rodríguez, "y lo que te llega" dijo señalando a Susi.

"Te has comido a Rosalía, no te voy a poner el 12 porque se lo he prometido a Josie", valoró Àngel. A pesar de las puntuaciones finales, fueron los compañeros quienes debían votar a la ganadora del duelo.

"Sé lo difícil que es estar aquí sin saber cantar ni bailar, por eso le doy mi punto a Susi", dijo Josie al dar su puntuación. Igualmente, el resto de compañeros empatizó con Caramelo y su trabajo, excepto Alfred y Anne Igartiburu que votaron a Míriam. Por tanto, Susi Caramelo ganó el duelo.