Tu horóscopo diario: sábado 22 de abril de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 22 de abril de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Este va a ser para ti un día para soñar, un día de ilusión y optimismo favorecido por la excelente ayuda de Júpiter. Si tienes que trabajar no dudes de que te va a ir muy bien, pero si tienes la oportunidad de descansar entonces será un día de ilusiones y proyectos de cara al futuro, y no te vas a olvidar del todo del trabajo.

Tauro

La llegada del Sol a tu signo te va a dar la posibilidad de convertir muchas ilusiones en realidad y también de poder recoger al fin el fruto de muchas cosas por las que has estado luchando durante largo tiempo, especialmente en el trabajo, los negocios y otros asuntos mundanos. De repente te vas a convertir en protagonista.

Géminis

Este va a ser un día agridulce o de grandes claroscuros para ti. Muy favorable para cualquier tipo de asunto mundano, ya sea el trabajo, actos de tipo social, negocios, viajes o incluso idear nuevos proyectos. Sin embargo, el día tiende a mostrarse más negativo en la vida amorosa y placeres, donde vas a tener un desengaño.

Cáncer

Con una gran diferencia sobre cualquier otro, tu peor enemigo eres tu mismo, al menos en gran cantidad de ocasiones. Vales mucho más de lo que crees, pero te dejas llevar por tus miedos o tus emociones, y hoy tendrás un día en el que podrás sentir claramente ese contraste. Ahora la suerte está contigo y debes salir a luchar.

Leo

Cada vez tienes más conciencia de que te encuentras en un gran momento y vas a querer hacer muchas cosas a la vez, tanto en el trabajo como en tus proyectos de carácter más íntimo, por eso hoy estarás un poco nervioso o inquieto, como si sintieras que se te acaba el tiempo y aún tienes un montón de ambiciones que culminar.

Virgo

A pesar de las buenas influencias que recibes del Sol y otros planetas, sin embargo, hoy no podrás evitar sentirte preocupado o incluso agobiado por problemas que carecen de importancia o que no está en tu mano resolver. Ahora estás en un momento fructífero y realizador y eso no va a cambiar, aunque haya pequeñas turbulencias.

Libra

Hoy las excelentes influencias de la Luna y Venus, entre otros planetas, te ayudarán a que disfrutes de un día feliz y placentero y también que puedas mostrar lo mejor de ti a todos los que te rodean. Favorable para los asuntos del corazón, especialmente el amor, pero también la amistad y el goce de los placeres físicos y espirituales.

Escorpio

Las buenas influencias cósmicas que reinarán hoy harán que puedas mostrar lo mejor de ti, que realmente es mucho cuando lo sacas, a pesar de que no vas a tener un día nada tranquilo. Pero aunque sea un día de gran acción y ajetreo te sentirás muy bien porque luchas por aquello que quieres y te mueven en el terreno deseado.

Sagitario

Si esperabas un fin de semana lleno de armonía y placeres tendrás que aguardar a otro porque este no va a tener esos rasgos, pero en verdadero problema está en que te complicarás la vida inútilmente luchando por objetivos que no vas a poder lograr en este momento o incluso que no te corresponden. Debes vivir en el presente.

Capricornio

La influencia favorable del Sol te va a traer un día de suerte y realizaciones, especialmente en la vida íntima, familiar y sobre todo el amor. Es un día ideal para iniciar un romance o simplemente vivir intensos momentos de placer y también ayudará a ello un gran bienestar u optimismo interior que te hará que busques la felicidad.

Acuario

Este será para ti un día ideal para toda clase de asuntos relacionados con el dinero o los negocios, pero como entramos ya en el fin de semana entonces gozarás de una intensa y especial inspiración para idear proyectos, nuevos negocios e inversiones y no se puede descartar una llegada inesperada de dinero o un anuncio de la misma.

Piscis

Hoy te sentirás bastante fuerte y vital, pero es un regalo de la providencia porque vas a necesitar esa fuerza, ya que te espera un doloroso desengaño o una traición. En apariencia a tu alrededor tienes muchas personas que te quieren, pero en realidad no es verdad y hoy te vas a dar cuenta de ello. Te vas a llevar una gran sorpresa.