Un fan recupera un chiste oculto en 'Los Simpson' desde hace 31 años

Los Simpson es la serie más longeva de la historia de la televisión, cuenta con millones de fans en todo el mundo y su universo es fundamental para comprender la sociedad occidental moderna.

Pero pese a que todos hemos visto sus episodios decenas de veces, todavía hay detalles que se escapan. Uno de ellos acaba de ser desvelado: un chiste oculto en un capítulo en la tercera temporada de la serie, emitido hace nada menos que 31 años.

Se trata en concreto del episodio 22 de esa temporada, titulado The Otto Show. En la trama, Bart va a ir a su primer concierto de música y Homer trata de convencer a Marge de que no hay ningún peligro.

I used my audio editing skills to recover a buried @TheSimpsons joke. #Simpsons pic.twitter.com/H0gD1qO7vF — Ewzzy Rayburn (@ewzzy) April 19, 2023

"Marge, yo he ido a miles de conciertos de heavy metal y no me ha pasado nada", dice Homer. La gracia es que Marge replica algo pero el padre de familia no la oye porque tiene tinnitus, supuestamente causado a la exposición a los conciertos de rock.

La cuestión es que no solo Homer no oye lo que dice Marge: los espectadores tampoco. Y era una frase con sentido y de hecho, con humor. En su día, los creadores de la serie admitieron que la taparon a propósito.

Pero ahora, el editor de vídeo Ewzzy Rayburn ha conseguido eliminar el sonido del tinnitus de Homer y ha logrado rescatar la frase de Marge. El técnico ha compartido su hallazgo en Twitter.

"De acuerdo, pero asegúrate de que no se queden con la actitud de la banda hacia las mujeres... el licor... la religión... la política... en realidad, con nada", dice Marge.