Entre acto y acto de precampaña, en medio de una agenda frenética, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, recibe a 20minutos para abordar algunas cuestiones capitales del que será su programa a las elecciones del 28-M.

Y en materia educativa, ¿qué urge?El elevado paro juvenil. Tenemos 33.000 jóvenes que han querido hacer Formación Profesional (FP) este curso y se han quedado sin plaza. A la vez tenemos empresas en Madrid que no son capaces de cubrir miles de puestos porque no encuentran profesionales formados. Este triángulo maldito se rompe con educación.

Si es elegido presidente, ¿estaría a favor de regular o limitar los precios de los alquileres como propone la nueva ley?La ley no propone limitar los precios, que eso es algo sobre lo que me posicioné en contra. Hubiera sido un error. Con lo que estoy de acuerdo es con limitar el porcentaje de subida del precio de los alquileres.

¿Ha tenido autonomía desde Ferraz para hacer las listas?

No me han puesto ni un nombre. No sé qué pasaba en otras épocas, a mí ni me han llamado.