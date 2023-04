Carmen Gahona arremete contra Alma Bollo y Manuel Cortés por hablar de Chiquetete: "Que hablen de mí, a ver si tienen..."

Manuel Cortés ha vuelto a ser cuestionado por sus últimas declaraciones en Supervivientes. El hijo de Raquel Bollo habló en el reality de supervivencia por primera vez de su padre, Chiquetete, algo que disparó dudas en los colaboradores de Telecinco acerca de las intenciones del concursante.

Y es que Manuel halagó la trayectoria de su padre frente a sus compañeros. No obstante, Carmen Gahona ha vuelto a hablar para Sálvame y, pese a los buenos comentarios del hijo de Raquel Bollo, la exmujer del artista no ha transmitido ningún tipo de simpatía hacia el superviviente: "Él no tiene derecho a hablar de Antonio. Y la niña mucho menos".

"Están ahí porque son hijos de Chiquetete. Y están viviendo de Chiquetete todavía desde que nacieron hasta ahora", ha señalado Gahona. "Que lo dejen tranquilo, que Chiquetete ha muerto, ¿eh?, ¿o no lo saben que ha muerto? Que lo dejen tranquilito. Que hablen de mí, a ver si tienen huevos. Mira lo calladitos que están", ha propinado.

La exmujer del cantante ha continuado: "Yo defiendo a Antonio y sigo defendiéndolo. Ahí se ha fabricado una memoria, porque la memoria se fabrica. Y los niños repiten lo que han oído, sobre todo el niño, ese egocentrismo: 'Yo y yo, y yo'".

Gahona también ha señalado: "Al padre no se parece en nada, Antonio era una persona humilde. A mí me llaman: 'Carmen, ¿lo has visto? Qué poca vergüenza'. ¿Y autodefinirse artista? Por Dios, ¿este niño sabe lo que es un artista? La otra está apretando la máquina y va a reventar un día, porque la familia estamos muy mosqueados todos".

"Ellos no tienen ningún derecho en hablar de Antonio, porque no tuvieron ningún deber. Como decían que Antonio no tenía deberes con ellos... ¿Está descubriendo ahora que su padre era un gran artista? Yo me quedo muerta", ha defendido. "Él no los molestó nunca, no se pronunció nunca. Que lo dejen descansar tranquilito. Que hablen de su madre, que tiene una trayectoria buena para hablar", ha señalado finalmente.