Guti no quiere que su nieto lo llame abuelo: "Es una mochila"

Desde el pasado fin de semana, Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito, es madre primeriza con 23 años, lo que convierte en abuelos a sus padres, el exfutbolista (46 años) y la presentadora de televisión (53). El deportista se ha mostrado encantado a lo largo de estos días con el nacimiento del pequeño Hugo, aunque también ha resaltado un 'pero'.

En una conversación con el periodista deportivo Josep Pedrerol, el exjugador del Real Madrid C.F. admitió recientemente que es extraño que, a su edad, ya sea abuelo. De hecho, el término le genera cierto rechazo, y no le apetece que su nieto empiece a llamarlo de esta manera.

"Me fastidia, es como una mochila, ¿no?", dijo Guti, a lo que añadió: "Yo le diré a Hugo que no me llame abuelo. Que me llame como él quiera, pero abuelo no. La familia sabe que no me gusta, sí. Yo estoy contento, pero no estoy contento por lo de abuelo".

Asimismo, Guti está muy feliz por el nacimiento del bebé y de que el parto fuera "genial". Según el futbolista, tanto su hija como el pequeño están "fenomenal".

El deportista también contó a Europa press que su hija está llevando la maternidad de la mejor manera que puede y que el tema de dormir más o menos -algo que ella comentó- es lo normal: "El niño llora y esto es así. Es lo que le toca a partir de ahora".