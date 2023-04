La bonita relación que Risto Mejide forjó con Juan, 'el Legionario' acusado de fraude: desde conexiones hasta visitar el 'Chester'

Juan Manuel Lucena Carmona, conocido como Juan 'el Legionario', está en el punto de mira por posible fraude tras su presunta lucha en Ucrania. Quien se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la invasión rusa ha llegado a crear vínculos con personalidades como Risto Mejide. Una relación que podría decepcionar al publicista si el tirador de precisión no consiguiera justificar las informaciones que le señalan como estafador, publicadas por El Español.

La relación entre el presentador y el militar comenzó siendo totalmente profesional. Lucena Carmona, además de compartir a través de sus redes sociales todos sus pasos y supuestas hazañas en el conflicto bélico al que se unió como voluntario, conectaba con Todo es mentira con asiduidad para mantener informada a España de la lucha y para detallar los ataques que recibía él mismo defendiendo al pueblo ucraniano.

Durante meses, el exlegionario fue cogiendo confianza con Mejide, hasta el punto en el que Juan expresó que el programa de Cuatro era su único momento de desconexión durante el conflicto en Ucrania. Por su parte, el publicista no disimuló el cada vez mayor afecto que sentía por el tirador, que se pudo apreciar en su punto álgido con la inmediata visita del soldado a Todo es mentira nada más volver a España.

Las conexiones con 'Todo es mentira'

Juan conectó con el programa de Cuatro por primera vez en verano, tras recibir un ataque de la artillería rusa y perder los dedos de una mano, lo cual actualmente está siendo cuestionado. En los meses que sucedieron a este acontecimiento, el legionario relataba cómo avanzaba la situación bélica y, con cada conexión, Risto Mejide expresaba cada vez más su preocupación.

El riesgo de intoxicarse por el ataque a una central nuclear Zaporiyia cercana al legionario, los numerosos ataques, el desánimo cada vez más patente en el tirador de precisión... Fueron momentos en los que el publicista expresó su pesar. Mejide empatizaba cada vez más con su ya compañero, y le lanzaba palabras de ánimo en cada conversación. "Desahógate, Juan. Estás harto", le animaba Risto.

"Ahora que hemos personalizado la guerra en ti, que te he pillado cariño, cada ataque se ve agravado por el cariño que te tengo. Es terrible, pero no sé cómo gestionarlo", le expresó el presentador en una de las conexiones. Por su parte, Juan también se atrevió a aconsejar al presentador en problemas personales o bromeaba con que no le seguía en Instagram en mitad de su pesadumbre. "Lo importante es estar bien con lo que hay fuera del trabajo", le comentó el legionario cuando conoció la mala relación del publicista con su madre.

Además, el tirador expresaba con asiduidad lo bien que le caía el publicista: "Me caes de putísima madre. Eres muy bueno, tío. Eres como yo: vas de tío duro, pero eres un tarrito de mermelada". "Tienes que volver, tienes que venir a este programa con nosotros y te tengo que dar un puto abrazo", le animó Risto Mejide. Y así lo hizo.

De hecho, además de por la presunta labor del militar, la llegada de Juan a España fue realmente emotiva y celebrada precisamente por ese esperado encuentro en persona entre Risto Mejide y Juan Manuel Lucena Carmona. "Necesitabas un abrazo, y yo te lo voy a dar", le recibió Mejide en el programa de Cuatro.

La primera conversación en persona con el legionario duró gran parte de la escaleta del espacio televisivo, pero, aun así, el publicista le invitó a Viajando con Chester, donde Juan se abrió más con el presentador compartiendo, una vez más, muchos acontecimientos que ahora se cuestionan.

La situación tras las acusaciones

Sin embargo, tan solo dos meses después del encuentro, el tirador ha sido acusado de estafa con las distintas informaciones que ha reunido El Español. Todo es mentira abordó el tema con Risto al frente de la emisión, y el propio Juan dio la cara en el programa y se defendió de cada una de las acusaciones, incluso derivando al BOE o enviando al espacio televisivo documentos del gobierno ucraniano donde demostraba que lo contado era real.

El presentador señaló durante la intervención la incomodidad de la situación, pero se mostró sereno, aunque preocupado, por la veracidad de la posible estafa, repasando todos los presuntos fraudes. Y, cuando el legionario tuvo que detallar dónde había ido a parar el dinero de las donaciones para ayuda humanitaria que había recibido, el soldado no pudo mostrar los papeles del coche en el que afirma haber destinado los fondos.

Además, explicó que el vehículo no estaba a su nombre. "Yo te he donado y no sé qué se ha hecho con mi dinero", le espetó Risto Mejide, quien le encargó conseguir los papeles del vehículo para dar credibilidad a sus palabras. Y es que el publicista le donó 600 euros. Esta intervención del miércoles ha sido la última vez a día de hoy en la que Risto ha abordado la supuesta estafa.

El programa habló posteriormente con Tatiana kolbayenkoba, el otro rostro del programa de Cuatro para conocer la situación de Ucrania. La compañera defendió al legionario y aseguró creer que "contaba la realidad", mientras que Juan no conectó con Todo es mentira porque "estaba recopilando información para demandar a quien corresponda". Habrá que esperar a que Juan Manuel Lucena Carmona presente las presuntas pruebas de un testimonio que conmovió a todo un país y al propio Risto Mejide.