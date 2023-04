Marina Ruiz descubre que tiene un bulto en la cabeza: "Tengo que pedir cita, no puedo dejarlo más"

Marina Ruiz está pasando por una semana complicada. Tras darse a conocer la noticia de que su amiga Patricia Rite fallecía a raíz de un cáncer de piel por el cual llevaba luchando cuatro años, la influencer asegura estar muy triste por la pérdida.

La joven acudió a la peluquería para intentar relajarse y despejar la mente un rato, pero esto no le fue posible. Y es que, tal y como ha relatado en sus historias de Instagram, mientras le lavaban la cabeza, su peluquera le notó un bulto.

"Me he quedado blanca, me han empezado a entrar unos sudores..." comenta tras haberse palpado ella misma lo que ha denominado como una "bola gorda".

Aunque la novia de Omar Sánchez asegura que ella no era "tan aprehensiva" con las enfermedades, las complicadas situaciones que ha vivido recientemente relacionadas con el tema de la salud han fomentado en ella un cambio de pensamiento.

"Tengo que pedir cita y que me hagan un análisis, porque obviamente no estoy bien. Ya lleva mi cuerpo avisándome tiempo, tengo las defensas por los suelos… y tengo que mirármelo, no puedo dejarlo más", apunta la que fuera tronista en Mujeres y hombres y viceversa, que llegó a marearse en el establecimiento tras lo ocurrido. "Siempre pienso, bueno, no pasa nada… Pero no", añade.

Aunque de momento no sepa el motivo de por qué le ha aparecido el bulto, Marina Ruiz recuerda que el cáncer de su amiga derivó a raíz de un lunar en la piel y es por ello por lo que quiere poner remedio antes de que pueda ir a más.