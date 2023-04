La petición de dos años de cárcel a una mujer por defenderse de un hombre que la estaba tocando, sin su consentimiento, en una discoteca y estamparle un vaso para defenderse y detener la agresión sexual, ha supuesto un escándalo en nuestro país.

Este viernes, el tema ha enfrentado a Nacho Abad y Carlos Segarra, colaboradores de En boca de todos. "La pregunta es: Si un hombre mete a una mujer la mano por debajo de la falda en una discoteca, señor Fiscal, ¿cuál tiene que ser la respuesta adecuada de la mujer?", ha cuestionado el periodista.

"¿Tiene que ser, 'cáspita, no me toques'? ¿Le puedes insultar o eso sería un delito contra el honor del abusador? ¿O, en vez de un vaso puede ser un cenicero? ¿O el vaso tiene que ser de plástico? Es alucinante. Le piden más pena a la chica por darle un botellazo en la cabeza que al abusador por tocarla, que es una agresión sexual. ¿Pero en qué país vivimos, macho? ¿Cómo se tiene que defender una chica de una agresión sexual para que le pidan menos prisión que al propio abusador? Es que no lo puedo entender", ha denunciado Nacho Abad.

Por su parte, Carlos Segarra ha respondido a su compañero: "Si lo analizamos desde un punto de vista jurídico hay una desproporción en el medio empleado para defenderse". Unas palabras a las que Diego Losada, presentador del matinal de Cuatro, ha apuntado: "El medio es un vaso que estaba en la barra. Pasaba por allí y fue lo primero que cogió".

"Seguro que en la sentencia se recoge que había otras posibilidades como salir corriendo, apartarle, pedir ayuda... Y lo que hace, que es instintivo y socialmente no lo repruebo, pero jurídicamente y como abogado tengo que entender los elementos...", ha continuado Segarra cuando ha sido interrumpido por Abad: "Pues no lo entiendo. ¿Qué quieren, que le diga 'oye, deja de tocarme un momentito que voy a buscar una manera de defenderme que no sea el vaso, voy a coger un lapicero'?".

"No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esta chica que se sintió totalmente agredida, lo que hizo fue, en un acto instintivo, reaccionar con un elemento que tenía a su lado y que le causó unas lesiones", ha comentado el abogado. "¿Y eso no es una defensa propia de libro?", ha cuestionado Abad, a lo que Segarra, tajante, ha respondido: "No, porque no hay una proporción en la defensa. Jurídicamente no la hay".

"Vale, ¿y si en vez de haberla tocado con la mano la hubiese estado violando sí hubiese sido proporcional? ¿Tiene que esperar a que la violen?", ha repreguntado el periodista. "Evidentemente, a mayor grado de violencia sobre la mujer...", ha explicado Carlos Segarra.

"La Justicia tiene que entender que es una agresión brutal contra una mujer que la toquen", ha sentenciado Nacho Abad. Diego Losada, tratando de calmar el debate, ha preguntado al expolicía y abogado si se estaba refiriendo a que era necesario "que el agresor la hubiera tocado más para que la proporción llegase al vaso", a lo que Segarra ha apuntado: "No pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. Lo que estoy diciendo es que hay una desproporción, y me gustaría leer esa sentencia, entre el medio empleado para defenderse por esta mujer contra ese agresor por un tocamiento bajo la falda. Con la ley que tenemos hoy en día, eso es una agresión sexual".