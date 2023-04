Entrevista

El eurodiputado español Nicolás González Casares ha sido elegido por su grupo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, para ser el ponente de la Eurocámara en la reforma del mercado europeo de la electricidad. Desde esta posición, y en base a la propuesta de la Comisión Europea, en los próximos meses deberá tejer una posición común entre distintos partidos y, dentro de ellos, entre eurodiputados de distintas nacionalidades, para llegar después "cuanto más fuertes" mejor a la negociación con los gobiernos europeos, en el Consejo de la UE.

Se da la circunstancia de que para entonces la UE estará presidida por España y que su contraparte será el Gobierno español y Teresa Ribera, como presidenta de turno del Consejo de Energía. No oculta su alineamiento con la vicepresidenta tercera, aunque augura que en algún momento de la negociación con ella "saltarán chispas", e insiste en que él representa al Parlamento Europeo y es autónomo del Gobierno, que entiende tan bien como él que se trata de "una reforma para toda Europa, no para España".

De este doble tira y afloja -primero en el Parlamento Europeo y luego entre este y el Consejo de la UE- dependerá cómo quede configurado el nuevo mercado de la electricidad en la UE, el papel que tendrán las energías renovables, el gas o la nuclear en la generación eléctrica, las herramientas para evitar en lo posible picos de precios de la luz como los del año pasado y para, cuando sucedan, tener medios de apoyo a los consumidores.

BIO Un enfermero para tratar el "dolor" por el precio de la luz Es su primera legislatura en el Parlamento Europeo y Nicolás González Casares (50 años, A Coruña) es el encargado de aunar a todos los grupos políticos en una posición conjunta para negociar la crucial reforma del mercado de la electricidad de la UE, que este exteniente alcalde de Lalín (Pontevedra), entre 2025 y 2019, afronta en términos sanitarios, en línea con la profesión de enfermero que ha ejercido durante 20 años. "Es una reforma causada por el dolor, un dolor económico por la crisis de precios, y yo sé curar a la gente que tiene dolor", dice.

En su propuesta, la Comisión habla de una revisión, no de reforma del mercado. ¿Qué le parece, evitaría episodios de precios desbocados de la luz como el año pasado?Desde que empezó la crisis de precios, algunos veníamos solicitando que se reformaran cuestiones del mercado que no estaban funcionado, que el gas estaba marcando los precios y no era la realidad del mercado. Lo pedimos, así que bienvenida esta reforma. ¿Es buena o mala? Es bueno lo que ha hecho la Comisión, es una reforma reactiva a ciertos problemas, sobre todo los picos de precios, hay que centrarse en solucionarlo casi por la vía de emergencia. No quiere decir que no tenga que haber más reformas, ajustes. Seguramente habrá más, porque estamos en un momento de cambios acelerados. ¿Es la reforma que a mí me hubiera gustado? Probablemente no porque quedan cosas en el tintero, tenemos que ir un poco más profundo, con más herramientas y eso no lo ha hecho suficientemente la Comisión. Yo creo que debo hacerlo como ponente, teniendo en cuenta que esto es una negociación, no es solo lo que yo quiera.

¿Cómo están las posiciones en el Parlamento Europeo? ¿Cómo ve llegar a un acuerdo, por ejemplo, con sus colegas alemanes, conservadores pero también socialdemócratas?Va a estar muy difícil conseguir que todas las posiciones se acerquen, pero es uno de los deberes del ponente, ser flexible y conseguir mayorías. Tener cierta flexibilidad y buscarla por todas las partes, el ponente y el resto también. Vamos a hacer un esfuerzo. Cuanto más fuerte vaya el Parlamento a una negociación con el Consejo, más prevalecerán sus posiciones. Vamos a buscar el consenso. Va a ser difícil, sí, pero ya estoy viendo cosas por parte también de los conservadores donde se acercan posiciones.

¿Qué posibilidades hay de que el sistema deje de ser marginalista y el gas deje de marcar los precios?Para eso ya te digo que no tengo mayoría. Tampoco soy un gran enemigo del sistema marginalista como tal. Me pueden gustar más otros sistemas, pero en vista de que no tengo mayoría buscaré otro tipo de estrategias. No son solo los conservadores, a Los Verdes y los liberales [que con el PSE son los cuatro grandes grupos de la Eurocámara] tampoco les gusta cambiar el sistema marginalista, no tengo en quien apoyarme. Sin el primero [grupo de la Eurocámara, por el PPE] ni el tercero ni el cuarto, está perdido, los votos son los que son y hay que llegar a acuerdos. Sí creo que un mercado marginalista puede seguir mejor vigilado con más control y traspasar la presión hacia los mercados a medio y largo plazo. Con herramientas que limiten la volatilidad final de los precios a los consumidores. Es posible que el mercado marginalista continúe con grandes oscilaciones, pero lo importante será que eso no se traslade a los consumidores, no tanto como vaciando el mercado mayorista, pero si que repercuta menos en los precios finales.



Hay un quorum generalizado en priorizar los contratos a plazo en lugar del mercado diario.En esto coincidimos pero no en todas las herramientas para hacerlo posible. Y en las situaciones de emergencia, la Comisión ha sido un poco tímida, ha marcado mas o menos bien cuándo los precios suben, de tal manera que se puede considerar que hay un pico, pero las soluciones que da, precios regulados a través de ayudas a los consumidores, no funcionan para países con poco pulmón financiero, que en momentos que se den esos picos, que también coinciden con crisis económica, no tengan la capacidad financiera para dar esas ayudas. Queremos ir más allá y que haya herramientas que ante un pico de precios automáticamente se puedan poner en marcha y no como en los últimos meses, con medidas que se han tomado de forma atropellada. El Parlamento quiere hacerlo mejor y ser predecibles si hay una crisis de precios y dar herramientas a los Estados miembros. Pero que no sean herramientas que puedan utilizar unos pocos, que puedan utilizarlas todos.



El Gobierno español quería un sistema más regulado de fijación de precios, no sé si también lo da por perdidoLa excepción ibérica está bien, pero no funciona bien para todos y si la llamo excepción ibérica no la voy a sacar adelante. Pero algo que sí ha funcionado es el tope a los beneficios, de manera que no se pueda remunerar más a las eléctricas en función de los precios. Yo sí que creo que hay que regular más el mercado y, de hecho, lanzarlo hacia mecanismos de medio y largo plazo es también una forma de regularlos. Que haya una regulación obligatoria para los PPA (acuerdos privados de compra de energía) y la posibilidad de Contratos por Diferencias (subastas reguladas) y mecanismos de capacidad, ayudas para un sistema que a medida que avanza hacia las renovables tenga un respaldo para almacenamiento, es algo que no está en la propuesta de la Comisión [sí en el planteamiento del Gobierno español pero que también estamos debatiendo en el Parlamento Europeo.

¿Podría ir en la posición del Parlamento?Es algo que se puede introducir, que estamos estudiando porque es cierto que los distintos grupos nos han hecho llegar su interés y otros su preocupación. Pero también nos hemos reunido con diferentes sectores y compañías y nos dicen que pueden ayudar en algunos casos. Lo que sí creemos es que hay que promocionar la flexibilidad en el sistema a través de adaptar la demanda, que si hay un pico de precio dirijamos la demanda como mejor se ajuste a la generación, a un momento en que sea más abundante y los precios más bajos.



Esta semana, ERC y PNV le pidieron al Gobierno que negocie con Bruselas que el mecanismo ibérico pueda seguir activándose a partir de diciembre cuando sea necesario sin necesidad de una autorizaciónMe hace gracia, me parece que es un éxito inmenso del Gobierno que ERC y PNV le reclamen que consiga en Bruselas una prolongación. Es un acuerdo entre España y la UE, yo tengo que regular para los Veintisiete y ahí no entro. Busco herramientas que valgan para los Veintisiete, que serán opcionales, incluso podemos dar una batería de dos o tres herramientas y que elijan cuáles poner en marcha.

¿Qué supone la reforma de oportunidad para las energías renovables?Queremos avanzar hacia un sistema de electricidad de renovables, porque las producimos aquí, pero necesitamos inversiones. Son las más baratas y estamos viendo que los precios en el mercado mayorista a mitad del día bajan de manera brutal si hay viento y además hay sol y está llevando a precios a casi cero en algunos casos. Tenemos que garantizar que haya una remuneración suficiente para las renovables.

¿Cómo van a hacer eso? El sector eólico se queja por eso y pide un precio mínimo.El precio mínimo se podría conseguir mediante contratos por diferencias [subastas reguladas], pero eso también hace que no haya picos. Las renovables pueden buscar la rentabilidad de varias maneras, siendo las mas baratas con picos que ayudan a amortizar las instalaciones o no quedarse solo en ese mercado tan volátil para que los precios sean más estables con los contratos por diferencias donde yo te aseguro que si el precio está bajo, vas a ganar algo más pero si el precio está alto también me vas a rebajar. Te vas a mover en un margen de precios que va a oscilar menos que el merado spot [diario]. Es muy importante y se llaman contratos por diferencias bilaterales. Para mí es importante decir que tienen que ser solo para tecnologías limpias o que cumplan con la taxomonía en la UE.

La taxonomía incluye inversiones en energía nuclear.Yo digo renovables y descarbonizadas. Tenemos unos objetivos climáticos muy claros, reducir emisiones al menos un 55% en 2030. Hemos trabajado en una Directiva de Renovables donde yo defendí por completo que no entraran las nucleares y, en buena medida, lo hemos conseguido [para no equiparar la generación eléctrica con nuclear a la generación con renovable]. Ahora, cada Estado miembro es dueño de su mix energético. Lo que tiene que hacer es cumplir sus objetivos climáticos. En esta reforma tampoco le puedo decir a los países lo que es bueno y es malo si esas tecnologías ayudan a cumplir.

¿Los eurodiputados franceses intentarán esta nueva oportunidad que les ofrece la reforma del mercado de la electricidad para hacer valer la nuclear?Ellos sí que pelean por la nuclear y han perdido unas cuantas batallas. Tienen unas guías que hay que cumplir con objetivos de renovables, de descarbonización. Si cumplen con eso, que elijan el mix que crean oportuno. Lo que no podemos hacer es promocionar y abrir herramientas que promocionen energías fósiles, eso es lo que tenemos sobre todo que evitar.

Carbón, por ejemplo.Si alguien quiere carbón, yo no quiero que esos contratos por diferencias se pueden utilizar para el carbón porque también valen para capitalizar inversiones. Tiene un aparte de ayudas de Estado y no puede ir el dinero público dirigido a energías fósiles. Si hacemos eso, estamos diciendo a los Estados miembros que sigan con el bussiness as usual y que no necesitan descarbonizar. Y descarbonizar es tan importante como hacer los precios competitivos, de nada vale tener precios competitivos si no descarbonizamos. Estaremos peor climáticamente, tendremos los problemas de agua, etc, y esto va a ir a más.

¿El Parlamento tiene claro esto para llegar a una posición común?Siempre va a haber gente que pelee por esto. Los mecanismos de capacidad te pueden permitir descarbonizar. Por ejemplo, en España, cuando hay mucha renovable, bien. Pero si en dos semanas no hay sol, hay poco viento y ha llovido poco, necesitas respaldo y el almacenamiento es una posibilidad pero casi siempre es agua y es difícil. Necesitas algo que apoye a las renovables y algunas instalaciones que están funcionando, hasta que se consiga un mix totalmente renovable, podrían hacer esa función, dirigirse al almacenamiento. No digo que es algo que vaya a proponer pero es algo que nos están pidiendo con fuerza y puede ser interesante.

¿Qué supone el derecho al autoconsumo que figura en la propuesta de la Comisión?Es ir un poco más allá en la descentralización. Se empezó con autoconsumo, comunidades energéticas, la obligacion de que el proveedor te compre la energía que produzcas. Y el “derecho a compartir” da un paso mas, que yo tengo un techo muy grande, una nave industrial, y no solo puedo coger la energía para mí sino compartirla con el de al lado. No es una comunidad energética porque el propietario soy yo, pero se lo puedo dar a otros y venderlo. Abre muchas mas posibilidades, estamos a favor, pero vamos a regularlo bien. En el primer borrador, la Comisión hablaba de un tope para estas instalaciones de 100 megavatios. Nos parece muchísimo, es un parque eólico muy grande o un parque solar enorme. Puede hacer que aparezcan agentes libres que realmente lo que buscan es otra cosa que compartir energía, hacer un gran negocio. Al final la Comisión no ha puesto una cifra y habrá que ponerla para evitar agentes extraños en el mercado. Que favorezca que personas apuesten por el autoconsumo, no que aparezcan parques solares como setas en zonas rurales con la única excusa de que van a compartir energía. Es muy importante que tenga limitaciones, creemos mucho en este derecho y está muy bien promocionarlo pero no un sistema de “derechos libres”.

Se plantea que los hogares tengan varios tipos de contratos de electricidad según el uso que vayan a darle, para el coche eléctrico o la bomba de calor. Dada la poca penetración del primero o que la segunda es mucho más cara que la caldera de gas, ¿no es un poco elitista?Cuando haces una legislación no se pude hacer solo para el momento, tiene que ser prospectiva. Yo estoy de acuerdo con la Comisión, e incluso ir mas allá. No es elitismo, la bomba de calor ha triplicado sus ventas en Alemania [donde las calderas de gas estarán prohibidas a partir del año que viene], ya no la usan solo las élites. Cada vez vamos a ver menos calderas de gas y a partir de 2028 los edificios tendrán que construirse sin emisiones. Es adaptarse a darle beneficio a los consumidores. Si a partir de 2035 solo se van a vender coches eléctricos, tendremos que prever cómo esos usuarios de electricidad para la movilidad se pueden beneficiar con tarifas diferenciadas o con cargadores bidireccionales, donde el coche puede regular la demanda: si durante unos días no lo muevo pero lo cargué cuando la electricidad estaba barata, quizá pueda volcarlo cuando la electricidad está cara. Es algo que ha día de hoy nos puede parecer elitista, pero en cuatro años va a haber millones de coches eléctricos circulando por las carreteras europeas. No podemos mirar que somos España y no utilizamos casi bombas de calor; hay zonas donde no se necesita ni calefacción y no les conviene cambiar su caldera de gas, pero igual sí les merece la pena electrificar su caldera de de agua caliente.



El Parlamento Europeo suele adoptar posiciones más sociales que el Consejo. ¿Espera que en este caso su posición también esté más enfocada a los consumidores?Tengo varias cosas donde la protección del consumidor y sus derechos van a estar muy recogidos. Y en medidas de emergencia voy a tratar también que se piense en situaciones reales en los que se encuentran los consumidores y la pequeña y mediana industria. También que las pymes tengan derecho a los PPA, que también da estabilidad a los empleos de miles de millones de personas. Hay que forzar que los PPA sean más transparentes y más abiertos a pymes, los pequeños consumidores.

¿Cómo espera que sea después la negociación con el Consejo?Pues no lo sé. A priori, no parece que me vaya a encontrar la peor contraparte si se cumplen las previsiones de tiempo. Voy a negociar con España [que tendrá la Presidencia de la UE en la segunda mitad de 2022]. Nuestro objetivo es que esta reforma tiene que estar funcionando antes de que termine la legislatura [en mayo de 2024], y eso se pude conseguir con la Presidencia española o un mes o dos después, pero no se puede perder tiempo. No cerrar la reforma a tiempo y que vengan las elecciones europeas da una mala señal al mercado, va a dar más volatilidad. Ahora estamos en una situación de precios muy tranquila pero es probable que en el verano o en el otoño empecemos a ver presiones.

¿Puede esta situación tranquila jugar en contra de la reforma, que ya no haya la urgencia del año pasado para que vaya todo lo lejos que se necesita?¿Hay que tomar todas las decisiones en caliente? Tiene que haber presión, pero no como había antes. Es probable que nos enfrentemos en momentos de más presión que ahora a lo largo de la negociación y sin duda puede tener influencia en el alcance y el estado de ánimo de todos los que trabajamos en ello. Yo, desde luego, tengo las cosas bastante claras y es algo que también le digo, que la cosa esta bien pero la presión sobre los gobiernos puede no ser la misma dentro de seis meses y corremos el riesgo de quedarnos cortos en el Parlamento. Y, si el Parlamento se queda corto, el Consejo se va a quedar corto porque hay más ataduras. No quiero decir que la Presidencia no vaya a a ser ambiciosa, estoy seguro de que la española va a ser muy ambiciosa, pero también es cierto que tienen que acordar entre todos.

Es usted eurodiputado español del PSOE, ¿tiene autonomía con respecto al Gobierno?Soy el ponente en nombre de Partido Socialista Europeo, tengo que tener una idea de grupo. No todos piensan exactamente igual que España, pero saben que España ha marcado un liderazgo en esto y una de las razones por las que soy ponente es porque hemos estado muy atentos y hemos tenido también un liderazgo en el Parlamento. ¿Si tengo autonomía? Desde luego la tengo, pero es que vengo alineado de antes con los criterios de Teresa Ribera, que se han demostrado fuertes, sensatos y desde luego han servido para amortiguar la crisis de precios con antelación. Cuando se decían las cosas desde España se decían con antelación suficiente como para que los otros reflexionaran y las vieran. Yo me siento autónomo y, además, soy el representante del Parlamento Europeo, no puede ser de otra manera.

