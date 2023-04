El libro que comenzó a escribir Aless Lequio y que, a su muerte, ha completado y publicado Ana Obregón ha supuesto un nuevo objeto de debate en torno a la manera de la actriz de llevar su luto por la pérdida de su hijo.

Ana Obregón se está encargando, según sus propias palabras, de llevar a cabo los últimos deseos de su hijo. Así, además de publicar el libro que el joven comenzó a escribir, también le ha convertido en padre recurriendo a la gestación subrogada en Miami, una decisión que generó numerosas críticas y reabrió el debate sobre los vientres de alquiler en nuestro país.

Ante las críticas, Obregón recalcó que solo aquellos que hubieran pasado por la pérdida de un hijo podrían juzgar su decisión. Ante esto, desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, Joaquín Prat ha apuntado: "Hay mucha gente que ha perdido hijos porque se han quitado la vida que están bastante enfadados con cómo trata Ana y cómo describe Ana esos dos intentos de quitarse la vida".

También Pepe del Real ha destacado: "A mí me parece que esto es charcutería. Me parece que ha pasado un límite que creo que no se puede pasar. A Ana le da igual todo. Solo le importan sus sentimientos. Le da igual Alessandro, le da igual la memoria de su hijo, le da igual todo el mundo y frivoliza con temas tan serios como el suicidio".

"Creo que ya el hecho de vender asuntos privados de la vida de su hijo, exponer tanto a la niña, contar tantos detalles... No es necesario. Los detalles del último capítulo del libro son ofensivos", ha agregado del Real, cuya opinión ha sido secundada por Adriana Dorronsoro, que ha considerado que Obregón "se ensaña diciendo que quiere dejar claro que el suicidio no es una opción sino un acto de cobardía": "Pues ahórratelo y no lo cuentes".

"Decir que es un acto de cobardía es lo que ha hecho muchísimo daño. Hay mucha gente que piensa 'pero tú cómo eres tan osada de llamar cobarde a una persona cuando tú no sabes lo que hay detrás de un tema tan grande'. Es lo que decís, frivoliza con un tema tan serio que ya está pasando todas las barreras. Espérate a que vayamos desmenuzando el libro porque con la fantasía que tiene esta señora, yo ya no me creo nada de lo que escribe", se ha sumado Isabel Rábago.

"Sinceramente, Isabel, no creo que ella se invente ningún episodio teniendo en cuenta el momento que estaba viviendo y lo que representa este libro para ella. Otra cosa es cómo se aproxima a este asunto o lo que escribe sobre él. Ahí ya podemos tener cada uno nuestra visión. Yo lo que he dicho es que hay gente que ha perdido a seres queridos porque se han quitado la vida y que no comparten las palabras que escribe Ana en el libro", ha explicado Joaquín Prat.

Sin embargo, Rábago ha rebatido: "Ella, en su libro, alardea de no haber pedido ningún tipo de ayuda. Es más, se pone una medalla y dice que no lo ha hecho a pesar de todo". Así, Pepe del Real ha completado: "En el libro, ella dice 'yo me he curado gracias a reflexiones, a apartarme, a pensar en los deseos de mi hijo...' Pero no habla en ningún momento de un médico que la haya ayudado".

"No todo el mundo pide ayuda al principio. Hay tiempos y etapas, está perfectamente demostrado por los especialistas. Creo que, independientemente de las opiniones de cada uno y que puede estar más o menos afortunada, sus sentimientos, tristeza y dolor son serios", ha agregado Paloma García-Pelayo.