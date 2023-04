El comedor escolar no debería dejar a nadie atrás

En España, la pobreza tiene rostro de infancia. Más de 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes viven en hogares con serias dificultades para llegar a fin de mes. Con los alquileres por las nubes y unos precios de la compra que no bajan, todo apunta a que la situación va a ir a peor. Para Begoña, Awa o Miguel, que sus hijos e hijas tengan una beca para ir al comedor escolar es todo un descanso en un contexto de crisis económica como el actual. Saben que allí tienen una comida completa y nutritiva, que aprenden sobre temas de nutrición y hábitos sociales, que juegan con sus compañeros de aula y, en última instancia, que no se quedan a comer solos en casa.

Sin embargo, no todos los niños y niñas que necesitarían ir al comedor escolar tienen acceso. En España, el 33,4% de los menores de 18 años viven en situación de riesgo de pobreza y exclusión, pero solo el 11% recibe algún tipo de ayuda o beca para el comedor. El resto hace un enorme esfuerzo para pagarlo de su propio bolsillo; o no tiene más remedio que dejar la comida hecha para que sus hijos e hijas la calienten en el microondas mientras las personas adultas trabajan.

Los niños y niñas en situación de vulnerabilidad están esperando una solución que debería llegar cuanto antes

Un panorama desolador cuya solución podría hacerse efectiva. Es cuestión de compromiso y de fondos. Según Educo, con una inversión de 880 millones de euros, medio millón de niños y niñas en situación de pobreza que no pueden ir al comedor accederían gratuitamente. La aprobación por parte del Senado de una moción para aumentar la financiación y facilitar el acceso a las becas comedor es, de entrada, un importante paso. Implica más plazas para la infancia más vulnerable y más comedores escolares, ya que no todos los centros educativos cuentan con ellos. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, empezando porque la medida debe ser aprobada por el Congreso. Además, si no hay un presupuesto real y suficiente para que pueda implementarse correctamente en las comunidades autónomas corremos el riesgo de que quede en papel mojado.

Las elecciones municipales y autonómicas pueden ser un buen acicate para que los partidos políticos se comprometan, pero que no se nos olvide que los niños y niñas en situación de vulnerabilidad están esperando una solución que debería llegar cuanto antes.