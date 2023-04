La sequía vuelve a amenazar a nuestro país con un verano abrasador y seco. Por ello, las autoridades han destacado la necesidad de comenzar a restringir el uso del agua para, así, asegurar las reservas disponibles.

Este viernes, Espejo Público ha podido hablar con el Jefe de Policía Local de Begur, en Girona. La localidad, de 4.000 habitantes, cuenta con una piscina por cada dos ciudadanos, lo que hace un total de 1.800. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido tomar medidas para evitar el uso indebido del agua.

"Hay un límite de agua que está en torno a los 159 litros por día y persona. Cuando hay un exceso de consumo de agua por persona se les manda un comunicado y si esa persona reincide se le aplicará una sanción", ha asegurado Antonio Martínez, Jefe de la Policía Local.

Los agentes cuentan con unos prismáticos que les permiten vigilar desde los miradores del pueblo el estado de las piscinas y anotan si alguna de ellas se vacía. De esta manera, las tienen detectadas y hacen un seguimiento para que ninguno de los vecinos incumpla la normativa.

"No solo controlamos el llenado de las piscinas, también vigilamos que no se limpien los porches, coches ni fachadas con agua. Intentamos concienciar a los vecinos de que estamos en una situación muy complicada y no puede haber un uso excesivo del agua", ha comentado Antonio Martínez. Además, la Generalitat ha avisado de que, si sigue sin llover, en septiembre se tendrá que limitar el consumo de agua en los hogares.