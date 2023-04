Katerina Safarova, preocupada por las secuelas que sufre su cuerpo tras su paso por 'Supervivientes 2023': "Me frustra"

Las condiciones a las que se someten los participantes de Supervivientes pueden provocar algunos efectos, como el conocido jet lag tras el desface horario o la pérdida de peso. Así, Katerina Safarova ha confesado que las seis semanas en Honduras le han producido una serie de secuelas en su piel, de las que ha hablado con todo detalle en su cuenta de Instagram.

La modelo rusa se encuentra preocupada por las huellas que ha visto en su cuerpo tras su paso por el reality y como consecuencia de las picaduras recibidas durante las primeras semanas en Cayos Cochinos. De hecho, ha asegurado que teme que en su piel queden marcas.

"Cuando veo mis piernas y mis manos y me miro al espejo digo: '¿En qué momento? ¿Cómo puedo estar así?'. Me frustra porque viene el verano y para llevar vestidos y pantalones cortos... Ni siquiera puedo esconderme las manos y no sé cuánto van a durar las marcas que tengo. Muy fuerte", ha expresado en un story la que fuera participante de La isla de las tentaciones y ha añadido: "Me da rabia que las picaduras parecen granos, pero no son granos".

'Stories' de Katerina Safarova en las que muestras las marcas en su cuerpo. INSTAGRAM

La entonces participante de MyHyV también habló de la resequedad de su piel tras estar expuesta al sol en la playa hondureña. "Paso la mano y no es suavecita...", se ha lamentado. En las imágenes compartidas, Katerina Sarafova mostró su rostro, sus manos y su pies y en ellas se veía varias marcas por las picaduras.

Sin embargo, la modelo rusa ha sabido sacar provecho del maquillaje y de la ropa para 'disimular' sus huellas. Así, horas después de hablar este tema en sus stories, la joven acudió al plató de Supervivientes con un outfit espectacular en el que combinó unos jeans mum fit con un top negro con guantes.