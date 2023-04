Ibai Llanos sorprende con una imagen hospitalizado: "Yo pensaba que iba a ser una prueba sencilla"

Ibai Llanos cada vez está más preocupado por su salud. Además de volver a intentar en los últimos meses un cambio físico, su problema de visión le ha llevado a pasar incontables horas en el hospital.

Desde que descubrió que había perdido la visión del ojo izquierdo, se ha sometido a numerosas pruebas. Recientemente, tras dos TACs, confesó que, por suerte, su ojo diestro seguía sano.

Aun así, continúan investigando las posibles razones. Por eso, este pasado jueves se sometió a una prueba de punción lumbar, un sencillo procedimiento que acabó asustando al streamer.

📸 || Ibai en sus historias de instagram! pic.twitter.com/VdSCfUWZkG — Info Ibai (@INF0IBAI) April 20, 2023

El vasco publicó una imagen en sus historias con la bata típica de las operaciones quirúrgicas e incluso el gorro para protegerse el pelo y asustó a sus seguidores.

Rápidamente, explicó que, después de haber estado en la grabación de Disaster Chefs, acudió a las siete de la mañana del día siguiente al hospital para la prueba. "Yo pensaba que iba a ser algo sencillo", ha revelado, ante su sorpresa cuando le informaron que tenía que entrar a quirófano.

"Me han puesto en posición fetal, anestesia y con una aguja enorme...", ha descrito el procedimiento, con el que casi pierde la conciencia. "Cuando han empezado a sacarme líquido y he notado que los que pasaban los minutos y no se acababa, me he mareado".

"Para no marearme estaba tumbado pensando en la alineación del Real Madrid y de Porcinos", ha asegurado entre bromas en directo: "Menos mal que no he visto nada".

Con la punción lumbar se puede detectar si el creador de contenido sufre de meningitis u trastornos del sistema nervioso que hayan podido afectar a su ceguera. De momento, habrá que espera a ver si comparte los resultados.