De luchar en la guerra de Ucrania a posible estafador: ¿quién es Juan 'el Legionario'?

Juan Manuel Lucena Carmona, conocido como Juan 'el Legionario' por sus supuestas hazañas en el frente del Ejército ucraniano, pasó a ser uno de los rostros españoles más reconocible de la invasión rusa en Ucrania. A través de su cuenta de Instagram, mostró durante meses cómo se vivía la guerra desde dentro. Tal fue su repercusión, que famosos como Risto Mejide donaron dinero a su causa. Sin embargo, según una investigación publicada por El Español esta semana, podría ser un fraude. De hecho, Risto le ha llegado a acusar en su programa de lo mismo. "Yo te he donado y no sé qué se ha hecho con mi dinero", le espetó el miércoles en Todo es mentira.

Carmona podría haber exagerado su carrera militar dentro del Ejército español y su participación como voluntario extranjero en Ucrania. Además, según recoge el citado medio, varios donantes han denunciado que los fondos que enviaron a Juan no llegaron nunca a su destino.

Lili Shishovska, presidenta del clúser SOS Ucrania, ha explicado a 20minutos que no se esperaban estas acusaciones a Juan, que participó el pasado mes de marzo en dos charlas organizadas por asociaciones de Navarra. Su experiencia con el militar fue totalmente diferente. "Hasta que haya pruebas de todo lo que están diciendo, no nos vamos a creer nada", ha apuntado.

La presidenta de SOS Ucrania también ha señalado que ha podido ver fotos y documentos sobre la presencia de Juan 'el Legionario' en Ucrania, pero "no le pedimos documentación sobre las donaciones, no lo pensamos en ese momento". Aun así, para ella, todo lo que el militar retirado contó tenía coherencia: "Nos habló de que él había formado parte del Ejército español, pero que se retiró cuando su madre enfermó, lo mismo que contó en los medios".

Además, ha apuntado que Juan nunca les pidió dinero ni ningún tipo de donación. "Fue muy agradable cuando estuvo aquí en Pamplona, no nos pidió nunca nada a cambio", ha señalado. Una de las charlas en las que participó finalizó sobre las 21.30 horas y desde la organización le ofrecieron una habitación para que se quedase a dormir, ante lo que él se negó. "No quería que pagáramos ningún gasto", ha añadido Shishovska.

Su salto a la fama

Juan 'el Legionario', un militar retirado de 43 años, volvió a coger el petate el 27 de marzo de 2022, pocos días después de que se iniciase la invasión rusa. Se fue a Ucrania a ayudar. "Si fuera médico, habría venido a tratar a los heridos. Pero puedo pelear bien, así que decidí ayudar de la mejor manera posible", contó a EFE hace unos meses.

Desde el frente, retransmitía por redes sociales su participación como voluntario del conflicto e, incluso, relataba sus supuestas hazañas como combatiente. Condiciones límite, enfrentamientos, bombas... Un sinfín de historias que fueron atrayendo a miles de personas a su Instagram, donde actualmente acumula más de 30.000 seguidores.

Sin embargo, su salto a la fama se produjo tras una foto en el hospital con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. El exlegionario había sufrido un ataque que le causó la pérdida de parte de sus dedos y un coma de cinco días, por lo que tuvo que permanecer ingresado. Allí, recibió la visita del presidente, con el que se hizo un 'selfie'.

Esta foto con Zelenski lo lanzó a la televisión, donde hizo varias apariciones en el programa de Risto Mejide en Cuatro, Todo es mentira. Fue invitado en diferentes ocasiones para relatar sus vivencias en el conflicto bélico, convirtiéndose así en los ojos del programa en Ucrania. Incluso, el presentador lo recibió tras su regreso a España. "Necesitabas un abrazo, y yo te lo voy a dar", le dijo emocionado.

Juan empezó a ser visto como un héroe, hasta tal punto de ser el primer combatiente extranjero en recibir la medalla de Héroe Nacional de Ucrania. "Estoy muy orgulloso", dijo cuando recibió la condecoración.

Aquí tenéis el vídeo de la entrega de la medalla 🥇"Héroe de Ucrania" entregada a Juan el Legionario español 🇪🇸 es la primera que se entrega a un combatiente extranjero en esta guerra.

Podeis seguirle en su cuenta de instagram @legionario_en_ucrania pic.twitter.com/YD4FRijgq2 — 𝕬𝖗𝖎𝖘𝖙𝖔́𝖈𝖗𝖆𝖙𝖊𝖘 13. (@aristocrates13) February 9, 2023

De vuelta a España

Tras prácticamente un año luchando en la guerra de Ucrania, recibió la orden de regresar, a pesar de que él no quería. "No paraban de repetirme que tenía que volver, que había hecho más que los propios ucranianos, pero yo he ido a ayudarles", aseguró en Todo es mentira. El pasado mes de febrero, volvió a España. "Creo que me han hecho una encerrona", añadió durante la emisión del programa.

Su vuelta fue tan sonada que lo invitaron a participar en diferentes charlas y jornadas organizadas por organizaciones españolas en apoyo a Ucrania. El pasado mes de marzo acudió a dos conferencias en Pamplona. También el Ayuntamiento de Burgos le organizó un emotivo homenaje ese mismo mes.

Un posible estafador

Según una investigación de El Español, Juan 'el Legendario' podría haber estafado miles de euros. El militar habría recibido diferentes transferencias de donantes para adquirir materiales que él mismo pedía a través de su cuenta de Instagram, como uniformes, drones o un vehículo 4x4.

Varios compañeros, con los que ha contactado el citado medio, contaron que el militar español habría engañado a todo el mundo.

Incluso, lo han tachado de ser un peligro durante la guerra de Ucrania. "Fotografió las posiciones y subió las fotos a su Instagram, al día siguiente nos bombardearon y hubo heridos. Después de aquello, consiguió un puesto en tercera línea y se dedicó a entrenar porque ningún compañero lo quería cerca; nunca combatió en el frente", ha explicado Kovalenko.

Su defensa ante las acusaciones

El programa de Risto Mejide invitó a Juan 'el Legionario' para pedirle explicaciones por estas acusaciones que lo tachan de estafador. El presentador le preguntó por una transferencia de mil euros. "Yo me fui a Ucrania sin dinero físico y le di dinero a una persona para que me mandara periódicamente dinero cunado lo necesitara. Era una persona que de vez en cuando echaba un ojo a mi moto y a mis cosas", ha explicado.

Sobre la compra de materiales, se ha defendido: "Pedí dinero para un 4x4, a la gente la he tenido siempre informada. Todo lo publicaba. El vehículo se enseñó y yo compré otro con mi dinero". Cuando Risto, que también habría donado dinero, le pide el documento que acredite la compra del vehículo, el exlegionario ha explicado: "Está en Ucrania. Y allí un extranjero no podía comprar un coche, así que está a nombre de otro soldado".

Sobre su implicación en la guerra, Juan ha apuntado que se le puede preguntar a cualquier persona que estuviese en su batallón. "Yo todo lo que publicaba lo he hecho cinco o seis días a posteriori por mi seguridad. El vídeo del dron cuando me alcanzó la artillería lo tuve que publicar meses después porque mis compañeros seguían en ese edificio", ha apuntado.