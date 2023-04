Raquel Bollo se reencuentra con Isa P tras el enfrentamiento con Manuel Cortés en 'Supervivientes'

Isa P y Raquel Bollo se reencontraron en el plató de Supervivientes tras el enfrentamiento que la pequeña de los Pantoja protagonizó con su primo Manuel Cortés en su visita a Honduras.

La madre del cantante defendió a su hijo. "No me gustó la visita", reconoció tras la pregunta de Jorge Javier Vázquez. "Yo me metí en su enfrentamiento con Asraf porque él me metió", se defendió Isa.

"Es normal que tu visita le desestabilice, como a cualquier otro concursante le hubiera pasado si le dicen que hay cosas que no se están viendo", continuó Bollo.

Raquel Bollo a Isa Pantoja, sobre su hijo Manuel: "En un plató poquito va a discutir"



Isa comprendió la defensa de su tía Raquel hacia su primo: "Es normal que digas cosas buenas de él, pero yo doy mi opinión. Cuando dices que he desestabilizado a alguien, te contesto".

Al final de la conversación, la joven reconoció que no le estaba gustando el recorrido de su primo en Supervivientes. "Para mí, Manuel no está haciendo un buen concurso. Alma, por ejemplo, sí", confesó.