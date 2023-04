Tu horóscopo diario: viernes 21 de abril de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 21 de abril de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana laboral se terminará para ti con un día bastante favorable e incluso exitoso, en el que conseguirás algo que estabas persiguiendo desde hacía ya tiempo. Pero aunque es cierto que la influencia de Júpiter te aporta una suerte poco usual, lo que hoy lograrás tiene mucho que ver con intensa lucha y obstinación.

Tauro

La Luna se encuentra en tu signo, igual que el Sol y otros planetas y toda esta energía tanto te puede catapultar a un gran éxito como también te puede inestabilizar y ofuscar, de manera que sean los sentimientos y emociones los que se impongan sobre tu lado más racional y te impulsen a dar algunos pasos incorrectos.

Géminis

La influencia de Venus te ayudará a realizar con éxito aquello que mejor se te da, relacionarte, caerle bien a la gente e incluso sacar de ellos aquello que desees, sirviéndote de tu gran habilidad. Si tienes un trabajo de cara al público o relacionado con la comunicación la suerte estará de tu lado. Hoy tendrás un buen día.

Cáncer

Marte se encuentra transitando por tu signo desde hace ya algunas semanas y puede darte el valor y la fuerza suficiente para luchar tanto contra tus demonios y miedos interiores, como en ese mundo exterior que siempre sueles ver como hostil. Es un momento ideal para afrontar los problemas que habías ido eludiendo.

Leo

Es el momento de correr riesgos y afrontar iniciativas muy audaces, pero debes confiar en la suerte porque estará de tu lado y cuando tus adversarios crean que ya estás derrotado se van a llevar una dolorosa sorpresa. Pronto descubrirás que afrontar un gran peligro te va a acabar conduciendo también a un sonado triunfo.

Virgo

Debes esforzarte por superar tus temores, bloqueos e inseguridades que hoy te aparecerán súbitamente a la hora de tener que enfrentarte a una dificultad que no esperabas o de tomar una decisión en la que te vas a jugar cosas importantes. Pero ahora muchos planetas te protegen y ayudan y tendrás éxito en tus gestiones.

Libra

No te preocupes de tus adversarios o de las dificultades que te podrían aparecer, o incluso de lo que dirán o pensarán aquellos que te están viendo y juzgando. Lo importante ahora es que los astros te están ayudando más de lo que crees y cuando menos lo esperes vas a cosechar un gran triunfo o reconocimiento en el trabajo.

Escorpio

Hoy vas a tener que sujetar un poco tu temperamento, ya que tanto en el entorno laboral como también en la vida íntima hay riesgo de que te dejes llevar por el lado más agresivo de tu fuerte personalidad y tengas discordias o conflictos de los que más adelante te podrías arrepentir. Piénsate bien las cosas antes de hacerlas.

Sagitario

Un viaje o, en su caso, la llegada de un extranjero, o de un ser querido que se hallaba muy lejos, te va a traer mucha ventura e incluso podría transformar tu vida en positivo. La suerte te llegará desde muy lejos o serás tú mismo quien irás hacia ella sin saberlo. Hoy el destino te tiene reservada una sorpresa muy especial.

Capricornio

El Sol, la Luna y otros planetas importantes van a formar hoy excelentes configuraciones con tu signo y te van a enviar sus energías más favorables por lo que es de esperar que tengas un día altamente positivo y realizador, tanto en el trabajo como en tu vida íntima, a poco que pongas algo de tu parte. Satisfacciones.

Acuario

A veces la vida te da en abundancia algo que en realidad tú no quieres, o no te importa mucho, y, sin embargo, parece que te niega o te retrasa aquello que más deseas. Una situación de este tipo es la que tendrás que vivir hoy, pero siempre has sido muy radical y deberás aprender a adaptarte mejor a las circunstancias.

Piscis

Hoy tendrás que vivir un día muy difícil en el que vas a tener la sensación de que el destino te hace una gran injusticia, pero luego te alegrarás y mucho porque lo que ahora tengas que vivir te acabará trayendo una gran recompensa. Ningún esfuerzo queda en vano, aunque a veces creamos que si y pronto lo vas a comprobar.