Sofía Cristo habla en 'Y ahora Sonsoles' sobre sus padres, Bárbara Rey y Ángel Cristo: "No conocía la historia de sus traumas"

Sofía Cristo ha visitado este jueves Y ahora Sonsoles, donde ha hecho balance tanto del documental Una vida Bárbara, de la serie Cristo y Rey, como de su propia vida. La DJ se ha abierto en canal con Sonsoles Ónega.

En cuanto a si está impresionada por lo que ha dicho en el documental, ha expresado: "Estoy entusiasmada. Muy feliz con ella. Es el lugar que se merece, el poder contar su vida y que mucha gente se sienta identificada".

"Por mucho que lo vivas y te lo expliquen, haces una recopilación y ves lo que es, no solo como ser humano, sino como profesional. Me siento muy orgullosa de ser su hija", ha manifestado la DJ.

En cuanto a la historia de amor de su madre y el rey Juan Carlos, Sofía ha contado: "Nosotros nos vamos enterando cuando salta absolutamente todo a la palestra, cuando nos dicen que han robado en casa. Tenemos que estar informados de lo que estaba pasando, porque a mi madre la podían encontrar muerta".

Además, se ha atrevido a contar una anécdota sobre el emérito: "Esto nunca lo he contado, pero recuerdo que si me contaba que había ido y se había sentado en esa silla, yo me acercaba y decía que olía al rey. Para mí el rey era Dios en ese momento. Siempre he tenido un máximo respeto a la realeza, son los máximos representantes".

Ha asegurado que siempre ha respetado mucho a la gente con la que ha estado, pero ponía por encima a sus hijos. "Cuando ha traído a alguien y no nos gustaba, ha dejado a esa persona", ha contado. "Mi madre ha renunciado a muchas cosas para hacernos felices, incluso al amor", ha expresado Sofía.

También ha contado que ahora mismo Bárbara Rey está en terapia para afrontar todo lo que se ha expuesto. "Si te pones a pensar cuál es el momento para cada cosa, nunca es el momento. Las personas necesitan evolucionar y creer a un nivel espiritual, y ella está ahora más calmada y tranquila", ha manifestado la DJ.

"Yo siempre decía que había que hacer una serie de mi madre, no solo por las historias de amor, sino por todo lo que ha hecho. Además, como mujer", ha expuesto. La DJ ha asegurado: "No conocía la historia de traumas de mis padres", ha asegurado. Por ello, ha agradecido a Antena 3 que hayan hecho la serie: "Se ve cómo empieza una persona y como termina".

Sobre la relación entre Bárbara Rey y Chelo García-Cortés, ha asegurado que "tuvo un sexto sentido": "Yo de más mayor le pregunté a Chelo qué había habido entre mi madre y ella". "No sé las noches que han estado, porque cuando me siento con Chelo me convence, y cuando me siento con mi madre también".

Aunque no ha querido volver a hablar de los abusos que sufrió ella de pequeña, Sofía ha expuesto que no "dará jamás" el nombre el hombre que cometió en delito: "Es ahora una persona enferma y socialmente no está activo".