Si bien lleva siendo un rumor durante semanas, Sálvame se ha atrevido a hablar de la posibilidad de que Tamara Falcó esté embarazada, una noticia que "podría estropear la boda", tal y como ha defendido el programa de Telecinco.

Kike Calleja, desde la casa de Íñigo Onieva, ha comenzado alimentando la 'bomba'. "Lo que voy a contar es el tema de conversación que habrá el sábado en casa de Isabel Preysler", ha comentado en su conexión con plató. "Es una información que está en otras redacciones de otros medios de comunicación", ha dejado claro el reportero.

Finalmente, ha desvelado: "No voy a decir que digamos que sea absolutamente cierta, pero lo que nos ha llegado es una información que no conoce ni el entorno de Tamara ni el de Íñigo. Tamara podría estar embarazada".

Sin embargo, no han tardado en negar la información desde plató. "Es falso", ha insistido Pilar Vidal. "Yo le he preguntado, y hace unos días, además", ha justificado la colaboradora. La amiga de la marquesa ha recordado: "Es un rumor que lleva ya semanas".

"No me ha mentido, porque le he preguntado a más gente para que no me pase lo mismo que con el encuentro de Íñigo, que me dijo que no y luego lo reconoció", ha explicado la periodista. "No está embarazada, lo que tiene disparada es la hormona de la felicidad", ha justificado.