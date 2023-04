El Parlamento Europeo aprueba la primera regulación europea sobre criptomonedas

©[Roger Brown] via Pexels.com.

Paso adelante del Parlamento Europeo sobre las criptomonedas. Los eurodiputados respaldaron este jueves con 529 votos a favor, 29 en contra y 14 abstenciones el primer texto legislativo de la UE para asegurar la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos como bitcoins y tokens de dinero electrónico. Se avanza así en un proceso que tuvo un momento clave en junio de 2022, cuando los dos legisladores, la Eurocámara y el Consejo, alcanzaron un acuerdo provisional sobre el asunto.

De esta forma, se busca, explican, "garantizar que las transferencias de criptoactivos, igual que cualquier otra operación financiera, puedan ser siempre rastreadas y las transacciones sospechosas bloqueadas". Además, se aplicará también la llamada "regla de viaje", que se emplea en las demandas tradicionales. Con ella, la información sobre el origen del activo y el beneficiario tendrá que incluirse en todo momento y quedar registrada en origen y en destino.

Asimismo, la ley cubre también las transacciones superiores a 1.000 euros desde las denominadas carteras no alojadas (una dirección de monedero de criptoactivos de un usuario privado) cuando interactúen con otras carteras alojadas administradas por proveedores de servicios de criptoactivos. No obstante, estas normas no se aplicarán si la transferencia se da entre dos personas sin que haya un mediador.

"Hoy en día, los flujos ilícitos de criptoactivos se mueven rápidamente por todo el mundo, con una alta probabilidad de no ser detectados nunca", recordó el eurodiputado español, Ernest Urtasun, coponente de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. "Esta legislación obligará a los proveedores de servicios de criptoactivos a detectar y detener los movimientos ilegales y también garantizará que todas las categorías de criptoempresas estén sujetas al conjunto de obligaciones contra el blanqueo de capitales", añadió. Este paso sirve, dice, "para cerrar una importante laguna en nuestra legislación contra el lavado de dinero e implantará la normativa sobre transferencias más ambiciosa del mundo hasta el momento, en pleno cumplimiento de los estándares internacionales".

Stefan Berger, el eurodiputado responsable del reglamento sobre mercados, subrayó que ahora la UE "se coloca a la vanguardia de la economía de tokens, con 10.000 criptoactivos diferentes" y que con eso "los consumidores estarán protegidos frente a engaños y fraudes, y el sector, muy dañado por el colapso de FTX, podrá recuperar la confianza". Los consumidores, explican los eurodiputados, "tendrán toda la información que necesitan y todos los riesgos subyacentes en torno a los criptoactivos serán monitoreados".

Unas reglas comunes

Se cumplen así una serie de objetivos y, sentencian, "el sector europeo de los criptoactivos cuenta ahora con una claridad legislativa que no existe en países como EEUEl pleno dio El Parlamento, por otro lado, también su visto bueno definitivo -con 517 votos a favor, 38 en contra y 18 abstenciones- a las nuevas reglas comunes sobre la supervisión, la protección al consumidor y las salvaguardas medioambientales de los criptoactivos, incluidas las criptomonedas (MiCA, por sus siglas en inglés). El proyecto de ley acordado informalmente con el Consejo en junio de 2022 incluye garantías contra la manipulación del mercado y los delitos financieros.

Este reglamento se aplicará a los criptoactivos que no están regulados por la legislación vigente sobre servicios financieros. Las disposiciones clave para aquellos que emitan y negocien criptoactivos (incluidos los tokens referenciados a activos y los basados en dinero electrónico) se centran en la transparencia, la publicación de información, la autorización y la supervisión de las transacciones. Los consumidores estarán mejor informados sobre los riesgos, los costes y los gastos vinculados a sus operaciones. Además, el nuevo marco legal apoya la integridad del mercado y la estabilidad financiera al regular las ofertas públicas de criptoactivos.

Por último, el texto aprobado incluye medidas contra la manipulación del mercado, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas. Para contrarrestar los riesgos de blanqueo de capitales, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) deberá crear un registro público de proveedores de servicios de criptoactivos que incumplan la normativa y operen en la Unión Europea sin autorización.".