La confesión de Melani Olivares a Dani Martínez: "En 'Aída' tenemos un grupo de WhatsApp sin ti"

Ya han pasado más de 18 años desde que se estrenó Aída, una de las comedias más famosas de la televisión española, y sus actores celebraron recientemente la gran unión que forjaron en aquella serie. Tanto que incluso parecen tener un grupo de WhatsApp, en el que faltan algunos de los intérpretes.

Así lo reveló Melani Olivares en Martínez y hermanos, programa al que acudió como invitada junto a Dani Mateo y David Summers, de Hombres G. Pero, curiosamente, el presentador de este formato es un rostro que ella conoce bien: Dani Martínez, quien daba vida en Aída a Simón, su hermano.

El cantante contó que tenía un grupo de WhatsApp con su banda, a lo que el humorista le preguntó si había algún grupo sin algunos de los miembros. En ese momento, intervino Olivares, quien interpretaba a Paz, y se mofó de Martínez.

"Nosotros en Aída tenemos uno sin ti", se rio ella. "Es broma", matizó después. "No, no es broma, es verdad", aclaró el presentador, que parecía tener información al respecto. "Ya, pero no sin ti solo", explicó la actriz.

Dani Martínez reveló que, recientemente, estuvo con Canco Rodríguez (Barajas) y le habló de este grupo de WhatsApp. Entonces, él le pidió que le metiera, pero este se negó.

El cómico se incorporó en la última temporada en Aída, motivo por el que no tuvo la suerte de coincidir con otras actrices como Carmen Machi o Ana Polvorosa. Aun así, esta corta etapa en la ficción fue muy importante para él, al igual que la intérprete que hacía de su hermana.

"Yo no había hecho una serie en mi vida y con Melani es con quien más escenas tenía", expresó. "Me ayudaste una barbaridad, fuiste majísima desde el primer día y te lo quiero agradecer porque fuiste maravillosa". "Tenías la comedia y tenías el tempo y eso lo hacía fácil", alabó ella.