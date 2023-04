Tatiana, la ucraniana que informa a 'Todo es mentira', defiende al exlegionario Juan de las acusaciones por estafa: "Cuenta la realidad"

Juan, el tirador de precisión que luchó en Ucrania, ha sido acusado de mentir sobre su trayectoria y sus heridas y de estafar al propio Zelenski y a las personas que le hicieron donativos para ayuda humanitaria. Este miércoles, Risto Mejide le pidió explicaciones desde Todo es mentira, afectado por ser uno de los donantes.

Este jueves, el programa de Cuatro ha conectado con Tatiana Kolbayenkoba, la otra fuente con la que el espacio televisivo conecta para conocer la situación que vive Ucrania en pleno conflicto bélico con Rusia. Marta Flich no ha tardado en preguntarle por el asunto de Juan, y la ucraniana ha dado su opinión.

"Ninguno somos perfectos, cada cual tenemos nuestros defectos. Tú conoces a una persona después de muchas horas de conversaciones, y ahí entiendes cuándo inventa o exagera, pero una cosa es hablar entre nosotros y otra es hablar en directo contando historias, y yo sé que son verdades", ha defendido la ucraniana.

"No son cuentos chinos lo que me contaba, pero tendía a exagerar. Un cuento chino tiene parte de verdad y solo un poco de exageración", ha expresado en el programa de Cuatro. Tatiana, pese a no seguir sus entrevistas, ha lanzado: "Estoy segura al 100% que cuenta las realidades que ha vivido".

Tras ver el vídeo que resumía cómo Juan desmentía cada una de las acusaciones, Tatiana Kolbayenkoba ha explicado: "La verdad es que me parece muy rara la acusación de que él mismo se hizo volar los dedos, porque cuando lo vi por primera vez estaba bastante malherido, y no me imagino qué tipo de explosivos podía manipular para recibir estas heridas".