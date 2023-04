Si por algo son conocidos los niños es por su sinceridad e inocencia, lo cual les hace, en ocasiones, estar demasiado desinhibidos y ser demasiado espontáneos. Pero esto también provoca situaciones divertidas, como la que ha vivido Thais Villas en El intermedio.

Este miércoles, la periodista visitó un colegio para preguntarle a los niños por sus hábitos de higiene. Lavado de dientes, cortado de uñas, limpieza de manos... Muchas son las preguntas que hizo la reportera para saber cómo de importante es el cuidado personal para los más pequeños.

Obviamente, muchos hablaron de la pereza que les daba algunas de las rutinas, pero hubo un niño en particular que provocó un ataque de risa a Thais Villas.

Thais Villas conversa con los niños de un colegio público sobre higiene personal, como lavarse los dientes, cortarse las uñas o ducharse. #elintermedio pic.twitter.com/DhahAsK8Hf — El Intermedio (@El_Intermedio) April 19, 2023

"¿Os ducháis todos los días?", preguntó ella, a lo el pequeño Daniel le contestó con toda la sinceridad del mundo, demasiada quizá.

"Algunos días sí y otros días no. Algunos días me lavo el culo y otros días me ducho entero", respondió, provocando la risa de la periodista. "Por ejemplo, los viernes, los miércoles y los lunes, culo; los martes y los jueves, me lavo entero".